Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Тоттенхэм примет на своем поле Кристал Пэлас в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Антонио Конте.

Так, на победу Тоттенхэма предлагается коэффициент 1,72, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 5,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,85.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет забито 0 или 1 гол. Этот исход оценивается коэффициентом 3,42.

Напомним, что матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас состоится 26 декабря в 17:00 по киевскому времени.