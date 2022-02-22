Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский Атлетико примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

По версии букмекеров в данном противостоянии сложно выделить фаворита. Так, на победу подопечных Диего Симеоне предлагается коэффициент 2.60, тогда как потенциальный успех коллектива из Аанглии оценивается показателем в 3.05.

Ничейный исход поединка предлагается спрогнозировать с коэффициентом 3.

Интересной выглядит ставка на индивидуальный тотал Манчестер Юнайтед больше двух. На данный исход предлагается коэффициент 6.30.

Матч Атлетико Мадрид — Манчестер Юнайтед состоится в среду, 23 февраля в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.