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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги Європи.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи італійська Аталанта на своєму полі прийме німецький РБ Лейпциг. На думку букмекерської компанії, фаворитом цього протистояння є підопічні Доменіко Тедеско.

Так, на перемогу Лейпцига в основний час пропонується коефіцієнт 2,6, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником – 2,7.

Що стосується проходу в наступну стадію Ліги Європи в цілому, то шанси тут практично такі самі — успіх "биків" оцінено в 1,91, а "бергамасків" — 1,95.

Нагадаємо, другий матч Аталанта – Лейпциг відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 19:45. Перша зустріч цих команд у Німеччині завершилася із нічийним рахунком 1:1. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.