Рейтинг букмекеров

Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру чемпіонату Італії.

У рамках 34-го туру італійської Серії А Сассуоло прийме на своєму полі Ювентус. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Макса Аллегрі.

Так, на перемогу Ювентуса пропонується коефіцієнт 1,87, тоді як потенційний успіх Сассуоло оцінюється показником 4,30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4,00.

Любителі несподіваних результатів можуть спробувати зазнати успіху, поставивши на те, що Ювентус переможе, тоді як форвард туринців Душан Влаховіч заб'є гол. Цей результат оцінюється коефіцієнтом 2,80.

Нагадаємо, матч Сассуоло — Ювентус відбудеться сьогодні, 25 квітня, о 21:45.