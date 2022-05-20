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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на вирішальну гру поточного розіграшу Кубка Німеччини.

Фрайбург у рамках поєдинку фіналу Кубку Німеччини зіграє проти РБ Лейпциг на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Так, на перемогу РБ Лейпциг в основний час пропонується коефіцієнт 2,05, тоді як потенційний успіх Фрайбурга оцінюється показником 3,7. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,55.

Щодо володаря Кубка Німеччини в цілому, то шанси Фрайбурга оцінюються в 2,5, а РБ Лейпциг — в 1,57.

Нагадаємо, матч Фрайбург — РБ Лейпциг відбудеться в суботу, 21 травня, о 21:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.