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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Третій у історії розіграш Ліга націй УЄФА ввижається більшій частині публіки геть не цікавим, за винятком матчів за участі збірної України, проте кожного разу ми залишаємо хоч трохи можливостей для цього турніру в плані реабілітації. Тим паче, що афіші матчів ліги A1 від якості змагання менш гучними точно не стають.

Франція — Хорватія

Понеділок, 13 червня, 21:45. Стад-де-Франс (Сен-Дени, Франція)

Цей специфічний міжнародний турнір наприкінці клубного сезону продовжує нам показувати цілковиту відсутність поняття відносно фаворитів та аутсайдерів, тож геть не дивно, що в групі A1 після трьох зіграних турів на останньому місці розташовується його чинний переможець і чемпіон світу. Франція має фактично безмежні кадрові ресурси щодо формування стартового складу, але реалізації цієї переваги від тренерського штабу Дідьє Дешама ми не бачимо.

Хорватія також могла б претендувати на вихід до раунду плей-офф завдяки перемозі в квартеті, але з передостаннього рядку турнірної таблиці зробити це буде важко. Команда Златко Даліча, утім, відверто здивувала, коли кілька днів тому здолала потужну Данію, тож для неї точно не все ще втрачено. Фактично, гостьова гра проти Франції й має наочно продемонструвати нам весь потенціал "картатих". У себе вдома вони врятували нічию (1:1), але тепер завдання значно ускладниться.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,50, імовірність нічиєї оцінюється в 4,46, а успіх Хорватії — у 7,02.

Україна — Ірландія

Вівторок, 14 червня, 21:45. ЛКС (Лодзь, Польща)

Збірна України завершить для себе червневий цикл міжнародних поєдинків протистоянням проти Ірландії, проти якої вже мала успішний досвід кількома днями раніше. У себе вдома "зелена армія" показала себе дуже непоступливим колективом, який до того ж має ще й певний потенціал у лінії нападу, на відміну від тієї ж самої Вірменії (3:0). Ситуація в групі, поки що, складається на нашу користь, тож потрібно продовжувати рух в напрямку зміцнення власних позицій.

Команда Стівена Кенні тим часом нещодавно несподівано розгромила Шотландію (3:0), тож викреслювати її з розрахунків занадто рано точно не варто. Представники Британських островів наочно продемонстрували, що також хочуть до найвищого дивізіону, тож Україні ще доведеться постаратися над утриманням власних позицій. Прийдешня гра не обіцяє легкої прогулянки, але вона хоча б не буде настільки ранньою, то може хоч футболістам буде комфортніше грати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" становить 1,84, імовірність нічиєї оцінюється в 3,50, а успіх України — у 4,98.

Німеччина — Італія

Вівторок, 14 червня, 21:45. Боруссія-Парк (Менхенгладбах, Німеччина)

Протистояння Німеччини та Італії завжди можна було вважати класичним, бо на передній план у цій парі виходить суперництво геть не схожих одна на одну футбольних шкіл. "Бундестім", відверто, не вражають у цьому розіграші Ліги націй УЄФА, бо підхопили "синдром України", завершивши всі свої три матчі з однаковим рахунком — 1:1. У тому числі, сюди підпадає й перша гра проти чинних чемпіонів Європи.

Але Італія не їде на майбутній чемпіонат світу, про що команді Роберто Манчіні будуть нагадувати за будь-якої вдалої та не зовсім нагоди. Що поробиш, наразі лише "нікому не потрібна" Ліга націй залишається тим турніром, де "Скуадра Адзурра" має можливість втамовувати власну жагу до отримання трофеїв та одночасно підганяти молодь до стартового складу. Манчіні відносно останнього питання ще той ентузіаст, тож навіть місцеві експерти вам не скажуть, яким буде його вибір на прийдешню гру.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Німеччина. Коефіцієнт на перемогу "Бундестім" становить 1,74, імовірність нічиєї оцінюється в 3,88, а успіх Італії — у 4,99.