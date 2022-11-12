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Артем Франков за підтримки FAVBET оцінює шанси команд у топ-матчах європейських ліг на цей вікенд.

Другий вихід прогнозної аналітики, наскільки взагалі подібний оксюморон (аналітика та прогноз – приблизно як живий труп!) можливий до існування. Як би там не було, перший досвід вийшов цілком терпимим, у чому може переконатися будь-хто, хто відкриє попередню публікацію на засланні та порахує, де і чого й збіглося хоч у найменшій мірі.

З того часу вибігло чимало води – приблизно з Київське море. Італія, Іспанія, Німеччина, Україна провели по два тури, Англія зіграла Кубок ліги з його результатами, що заздалегідь не піддаються прогнозуванню… Було весело. Але й майбутні вихідні, присвячені останнім турам перед перервою на ЧС (увага – Україна продовжує грати до кінця листопада, у нас не лише тури, а й натовп перенесених матчів!) обіцяють чимало цікавого. Насамперед – приводом погратися самим або обсміяти невдалих «настрадамусів».

Ух, експресище вимальовується! Перемога «Дніпра-1» над «Ворсклою» (1,8 – непрограш полтавців за 1,98), «Шахтаря» над «Зорею» (1,5 – непрограш гостей за 2,55), «Динамо» над «Колосом» (1,36 — слабенький кофф, думаю), "Ман Сіті" над "Брентфордом" (1,15 — а тут можна і з мінус 1,5 спробувати), "Ліверпуля" над "Саутгемптоном" (1,26 — так, гості змінили тренера, Ральфа Хазенхюттля на Натана Джонса, але це їм допоможе?!Тільки слабкість самого "Ліверпуля"!), "Баварії" над "Шальке" (1,18 — і то тому що в гостях, тут і з мінус 2 непогано баварців взяти за 1,68) і т.д. Звичайно, життя багате на сюрпризи особливо життя футбольне, але… Втім, досвід таки підказує – з кількістю позицій в експресах краще не морочитися, а для системи тут занадто дрібні коефіцієнти.

Крім цього, бачу чітку перспективу виносу «Челсі» в Ньюкаслі (хоча дають аж 2,4 на перемогу господарів). «Сині» взагалі останнім часом у плані негативу не підводять, на превеликий мій жаль. "Лейпциг" повинен обігравати "Вердер" на його полі за 1,98, але тут багато залежить від кадрів — чи відновився до гри головний бомбардир бременців Ніклас Фюлькруг. В Італії цілком можна пограти за "Аталанту" проти "Інтера", а також за "Інтер" проти "Аталанти" — залежно від того, якому відтінку нерадзуррі ви віддаєте перевагу. О, «Верона» — «Спеція» — а чи не час злощасному аутсайдеру, який програє всім поспіль, у тому числі «Ювентусу» (0:1), нарешті зачепитися за очки?!

І не забудьте додати до своїх експресів надзвичайно інтригуючий поєдинок ПСЖ – «Осер» (перемога господарів за 1,13). "Ренн" — "Тулуза" (господарі за 1,54) всяко цікавіше...

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