Рейтинг букмекеров

Дізнайтесь, на що ставити у майбутньому поєдинку.

У середу, 15 лютого, Боруссія Д на своєму полі прийме Челсі у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, шанси на перемогу в Боруссії Д трохи вищі. Перемога "джмелів" оцінюється коефіцієнтом 2,55, а перемога Челсі – 2.95. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.40.

Тож на що ставити?

Якщо говорити в цілому, то букмекери віддають перевагу проходу в наступну стадію Челсі: на цю подію пропонується показник 1,59.

На те, що Боруссія Д вийде до чвертьфіналу пропонується коефіцієнт 2,50. Ми ж віддаємо перевагу англійській команді.

Боруссія Д зараз знаходиться у хорошій формі, а ось лондонці не можуть знайти свою гру останнім часом, але в атаці діє непогано. Ставка "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.71 виглядає загалом реалістично.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія – Челсі відбудеться 15 лютого у Дортмунді, початок – о 22:00.