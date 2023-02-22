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З початком повномасштабної війни український футбол знову опинився в умовах, коли змушений буквально виживати.

Очевидно, ситуація ще складніша, ніж була у 2014 році, коли УПЛ відпускала зіркових легіонерів до європейських клубів, а великі українські команди переживали найважчі часи та проблеми з фінансуванням. Проте навіть в умовах війни перше коло Чемпіонату України вже позаду, а міжсезонна пауза принесла чергові новини з трансферного ринку — знову підбиваємо підсумки та проводжаємо українців до європейських (і не лише) чемпіонатів на прикладі Шахтаря та Динамо

Шахтар без Мудрика, Кривцова та Тете

Безумовно, найгучнішою подією в українському трансферному ринку за багато років став перехід Михайла Мудрика до лондонського Челсі за 100 млн. євро (за схемою 70+30). Сам факт цікавості європейських грандів до гравця Шахтаря обговорювався довгі місяці, а виступ Михайла в Лізі Чемпіонів восени лише змусив футбольних босів швидше діставати гаманці. Як виявилося, фінальну точку його маршруту передбачити не можна було до останнього, що відображалося навіть у припущеннях букмекерів – сайт PlayCazinos збирав найбільших українських представників на цьому ринку та однозначного прогнозу серед них не було.

У підсумку Михайло Мудрик поповнив ряди лондонського Челсі, який на старті 2023 року знаходиться на етапі будівництва абсолютно нової команди з огляду на кількість здійснених покупок протягом двох трансферних вікон. Нагадаємо, що лондонський клуб вже вдруге б'є рекорди з витрачених коштів на трансфери — влітку та взимку сумарно сині закупилися більш ніж на 600 млн. євро!

Суперником Михайла в англійській Прем'єр-лізі стане колишній одноклубник бразилець Тете, який під завісу зимового вікна погодив усі деталі з Лестером. Нагадаємо, що Тете після початку війни призупинив контракт із донецьким клубом і вирушив до французького Ліону, де непогано себе зарекомендував, а в недавньому матчі АПЛ уже встиг відзначитися результативною дією за нову команду.

Шахтар продовжить сезон і без допомоги Сергія Бесєдіна — він на правах вільного агента перебрався в американський Інтер Майамі, співвласником якого є Девід Бекхем. Перехід активно обговорювався останніми днями, а інтернет заполонив зворушливий ролик, у якому тренер Шахтаря та одноклубники прощалися із Сергієм.

Динамо без Циганкова, Бесєдіна та Забарного

Масштаби трансферів київського Динамо дещо менші, але не менш відчутні для команди Мірчі Луческу. Найбільшим продажем киян став трансфер Іллі Забарного, який поповнив лави англійського Борнмута. Портал TransferMarkt повідомляє про суму 22.7 млн. євро. Угода відбулася останніми днями трансферного вікна, але дебютувати за новий колектив Забарний ще не встиг – у заявку на виїзний матч із Брайтоном Ілля не потрапив.

А ось його колишній одноклубник Віктор Циганков вже на повну силу освоюється на новому місці — його Жирона відзначилася мінімальною перемогою над Валенсією, а сам Циганков вийшов на заміну на останні 10 хвилин зустрічі. Його трансферна вартість була оцінена у 5 млн. євро.

Щонайменше закінчувати сезон динамівцям доведеться і без допомоги Артема Бесєдіна, який на правах оренди вирушив на Кіпр, щоб допомогти місцевій Омонії знову замахнутися на чемпіонство. Зазначимо, що у контракті немає пункту про викуп гравця.