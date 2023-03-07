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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія на своєму полі прийме французький ПСЖ. У першій грі команда Юліана Нагельсманна здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

За версією букмекерів, Баварія є фаворитами протистояння. На перемогу Баварії пропонується коефіцієнт 1,82, тоді як успіх ПСЖ оцінюється показником – 3,75. Якщо буде нічия, то на таку подію дається коефіцієнт – 4,50.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що в основний час матчу буде забито менше трьох голів. На такий результат дається коефіцієнт – 2,35.

Якщо ви любите ризикувати, то можете поставити на те, що переможця матчу буде визначено в основний час матчу. На це дається коефіцієнт – 8,10.

Також можна поставити на прохід однієї з команд наступну стадію турніру. На Баварію дається коефіцієнт — 1,23, а на ПСЖ — 4,50.

Нагадаємо, матч Баварія — ПСЖ відбудеться завтра, 8 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.