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Football.ua спільно з партнером компанією Pinnacle розповідає про головні футбольні події червня.

Хоча сезон-2022/23 практично завершено, попереду на нас очікують важливі матчі, в числі яких фінали Ліги чемпіонів, Ліги конференцій та Кубка Англії. Крім того, у червні три поєдинки проведе збірна України: один товариський та два в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи.

Загалом, у червні буде на що подивитися, особливо на початку місяця. Football.ua анонсує головні поєдинки місяця.

3 червня, Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: фінал Кубка Англії

У суботу Манчестер Сіті може оформити "Золотий дубль", а вже за тиждень — "Требл". Цей склад "містян" можуть увійти в історію футболу. Колектив Пепа Гвардіоли, здається, вже не зупинити після того, як вони програючи чи не весь сезон Арсеналу за очками, оформили чемпіонство за два тури до кінця сезону.

Що стосується колективу Еріка тен Гага, то, безумовно, "червоні дияволи" битимуться. Вони можуть виграти свій другий трофей у сезоні, слідом за Кубком англійської ліги. Пам'ятаємо, що тоді МЮ здолав у фіналі Ньюкасл (2:0).

За версією Pinnacle, Манчестер Сіті – фаворит майбутнього матчу: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.51, а перемога "червоних дияволів" – 6.23. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.79.

3 червня, Лейпциг – Айнтрахт: фінал Кубка Німеччини

В Іспанії та Італії фінали національних кубків були зіграні минулого місяця, тоді як Англія та Німеччина залишили вирішальні матчі на червень. Нагадаємо, що Лейпциг завершив сезон на третьому рядку, що дозволило "бикам" кваліфікуватися до Ліги чемпіонів наступного сезону. Айнтрахт гарантував собі як мінімум Лігу конференцій у сезоні-2023/24.

Проте клуб із Франкфурта може зіграти у Лізі Європи, якщо обіграє у фіналі Лейпциг. Втім, за версією Pinnacle, фаворитом майбутньої гри є колектив Марко Розе.

7 червня, Фіорентина — Вест Гем: фінал Ліги конференцій

У чемпіонаті Італії Фіорентина займе місце не вище восьмого, зате зуміла дістатися фіналу Кубка Італії, де програла Інтеру (1:2) і фіналу Ліги конференцій, де є реальний шанс поборотися за перемогу в турнірі. Можна сказати, що "фіалки" проводять сильний сезон і завершити його з трофеєм у руках — було б добрим досягненням.

Що стосується Вест Гема, то колектив Девіда Моєса виборював збереження прописки в АПЛ, з чим успішно впорався. Хоча визначеність настала лише в останніх кількох турах.

Вест Гем вийшов у фінал єврокубку вперше з сезону 1975/76. За версією Pinnacle більше шансів на перемогу в англійської команди.

10 червня, Манчестер Сіті – Інтер: фінал Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті вдруге з 2021 року вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Тоді колектив Пепа Гвардіоли у фіналі поступився Челсі з мінімальним рахунком – 0:1. Але, здається, вже ніщо не зупинить манчестерський клуб, який знаходиться у чудовій формі та здатний виграти "вухатий" трофей вперше у своїй історії.

Щодо Інтера, то колектив Сімоне Індзагі досить сенсаційно та несподівано дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Щоправда, "нерадзурі" пощастило з жеребкуванням: на їхньому шляху були Порту, Бенфіка та Мілан.

Востаннє Інтер грав у фіналі Ліги чемпіонів у 2010 році та переміг у ньому – дубль Дієго Міліто допоміг італійській команді здобути трофей.

За версією Pinnacle, Манчестер Сіті — фаворит фіналу Ліги чемпіонів: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.44, а перемога "нерадзурі" — 7.09. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.92.

12 — 19 червня: Німеччина — Україна (товариський матч), Північна Македонія — Україна, Україна — Мальта (обидва — кваліфікація до Євро-2024)

У квітні 2023 року стало відомо, що Україна проведе товариський матч проти збірної Німеччини у Бремені. Для німецької команди цей поєдинок стане 1000-м в історії. Прибуток, отриманий від благодійної гри з Україною, піде у Фонд DFB, який продовжує допомагати людям, які постраждали від російської військової агресії. Конкретні проекти та ініціативи допомоги будуть відібрані разом із Українською асоціацією футболу.

Матч проти Північної Македонії стане другим для України у відборі до Євро-2024. Раніше українці на Вемблі поступилися англійцям (0:2). "Синьо-жовті" цілком здатні перемогти, але й чекати на легку прогулянку не варто.

А ось у матчі проти Мальти сміливо можна чекати на перемогу, в якій би формі українці не знаходилися. Це найпростіший опонент у групі С відбору до Євро-2024. Якщо не перемагати Мальту, то можна взагалі забути про перспективи виходу на чемпіонат Європи...