Дізнайся, на що ставити у фінальному матчі головного за значимістю єврокубкового турніру.
Манчестер Сіті — Інтер, getty images
06 червня 2023, 13:21
У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та міланським Інтером, яке пройде на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі (Туреччина).
На шляху до фіналу ЛЧ колектив Хосеп Гвардіоли за підсумками двоматчевих протистоянь у плей-оф пройшов РБ Лейпциг, мюнхенську Баварію та мадридський Реал. Команда Сімоне Індзагі, у свою чергу, обіграла Порту, лісабонську Бенфіку та Мілан.
VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,49, тоді як тріумф італійців – 6,90. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.
Тож на що ставити?
Незважаючи на статус явного фаворита у Манчестер Сіті, ми очікуємо побачити результативний матч і не виключаємо, що Інтеру вдасться знайти свій гольовий момент.
Враховуючи це, пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал голів більше 2,5", що оцінюється коефіцієнтом 1,81.
Також цікавим виглядає варіант із "Обидві заб'ють — Так". Коефіцієнт цієї події оцінює показником 1,92.
Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Інтер відбудеться у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.