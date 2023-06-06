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Дізнайся, на що ставити у фінальному матчі головного за значимістю єврокубкового турніру.

У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та міланським Інтером, яке пройде на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі (Туреччина).

На шляху до фіналу ЛЧ колектив Хосеп Гвардіоли за підсумками двоматчевих протистоянь у плей-оф пройшов РБ Лейпциг, мюнхенську Баварію та мадридський Реал. Команда Сімоне Індзагі, у свою чергу, обіграла Порту, лісабонську Бенфіку та Мілан.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,49, тоді як тріумф італійців – 6,90. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.

Тож на що ставити?

Незважаючи на статус явного фаворита у Манчестер Сіті, ми очікуємо побачити результативний матч і не виключаємо, що Інтеру вдасться знайти свій гольовий момент.

Враховуючи це, пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал голів більше 2,5", що оцінюється коефіцієнтом 1,81.

Також цікавим виглядає варіант із "Обидві заб'ють — Так". Коефіцієнт цієї події оцінює показником 1,92.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Інтер відбудеться у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.