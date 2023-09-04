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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Команди пішли на першу паузу у новому сезоні та пов'язано це, звичайно ж, з матчами збірних. Наш акцент цього тижня — гра збірної України та наших суперників по групі.

Україна — Англія

Субота, 9 вересня, 19:00. Міський стадіон Вроцлав (Вроцлав, Польща)

Наша головна команда країни потрапила до складної групи відбору на Євро-2024 — суперниками "синьо-жовтих" стали одразу дві топ збірні — Італії та Англії.

У червні наша команда провела два перші матчі під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. На щастя, українці взяли 6 очок в іграх проти Мальти та Північної Македонії, але це було зроблено дуже і дуже непросто. Тепер Реброва чекає справжнє тренерське випробування. У березні наші хлопці вже грали з англійцями — тоді британці взяли легкі три очки, відправивши до наших воріт два голи. Що ж буде цього разу?

Сподіваємося, що гравці та тренерський штаб зробили висновки із тієї поразки і ми побачимо, як збірна Україна дасть англійцям класний бій.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Англія. Коефіцієнт на перемогу команди становить 1,35, імовірність нічиєї оцінюється в 5,03, а успіх українців — у 9,11.

Північна Македонія — Італія

Субота, 9 вересня, 21:45. Національна арена (Скоп'є, Північна Македонія)

У другому матчі нашої групи ще один фаворит зустрінеться із ще одним аутсайдером, а саме — італійці заглянуть у гості до Північної Македонії. Лучано Спаллетті будує нову команду і буде цікаво подивитися на його перші тренерські рішення.

Лобовий матч проти Англії італійці вже програли, тож більше втрачати очки їм ніяк не можна. Що стосується Північної Македонії, то здається, що в команді розуміють становище і тому гравці гратимуть у задоволення без особливого тиску. Матч проти такої сильної збірної – хіба ж тут потрібна додаткова мотивація?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Італія. Коефіцієнт на перемогу команди становить 1,50, імовірність нічиєї оцінюється в 4,42, а успіх українців — у 6,54.