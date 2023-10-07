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До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках матчу восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Ювентус прийме на своєму полі Торіно.

Команда Аллегрі дещо нестабільно почала сезон, хоча, враховуючи всі труднощі поза полем, 14 очок в сем іграх — це дуже непогано. Торіно ж готовий скористатись ситуацією та завдати проблем принциповому супротивнику.

Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є Ювентус. Так, на перемогу команди Аллегрі можна поставити з коефіцієнтом 1,97. На успіх Торіно пропонується показник 4,8. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,2 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "нічия у першому таймі". Коефіцієнт на це становить 1,98. Також можна звернути увагу на подію "Тотал менше 2,5". На це пропонується показник 1,53.

Ще одним цікавим варіантом може стати подія "Обидві команди заб'ють — ні". Коефіцієнт на це 1,63.

Матч Ювентус — Торіно відбудеться 7 жовтня, о 19:00 за київським часом.