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Дізнайся, на що можна поставити у грі 10-го туру німецької Бундесліги.

У рамках десятого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія прийматиме на своєму полі мюнхенську Баварію.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння на Сігнал Ідуна Парк є підопічні Томаса Тухеля.

Так, на перемогу Баварії пропонується коефіцієнт 1,88, тоді як потенційний успіх Боруссії Д оцінюється показником 4,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,45.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Очікується, що мюнхенська Баварія створить більше моментів біля воріт суперника, тому пропонуємо вам наступні дві події: "Баварія завдасть більше ударів" з коефіцієнтом 1,32 та "Борусія Дортмунд матиме більше сейвів" з коефіцієнтом 1,43.

Після сенсаційного вильоту з Кубка Німеччини від команди з третього дивізіону гравці Баварії, напевно, будуть дуже мотивованими, щоб реабілітуватися. Враховуючи це, можна ризикнути поставити на перемогу "червоних" з коефіцієнтом 1,88.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

Матч Боруссія Дортмунд — Баварія відбудеться у суботу, 4 листопада. Початок — о 19:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.