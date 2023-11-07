Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про шанси футболістів забити найбільшу кількість голів в ЛЧ.

Груповий етап Ліги чемпіонів переходить в наступну свою стадію — розпочинається друге коло.

За перші три матчі жоден з гравців не зміг відірватися від інших в бомбардирській гонці, а жоден з визнаних бомбардирів (Голанд, Мбаппе, Левандовські та Кейн) не змогли забити більше двох м'ячів.

Але це не заважає саме цій четвірці лідирувати в списку фаворитів на звання кращого бомбардира Ліги чемпіонів за підсумками нинішнього сезону.

Найбільше букмекери вірять в норвезького форварда Ман Сіті, на перемогу в бомбардирській гонці якого дають коефіцієнти трішки більше "двійки".

Звісно є в цьому списку і неперевершений Джуд Беллінгем, який цієї осені демонструє неабиякі бомбардирські вміння.

Можна відмітити і український слід — на форварда донецького Шахтаря Данила Сікана пропонують захмарний коефіцієнт в 300.

Пишіть в коментарях, хто на вашу думку стане кращим бомбардиром Ліги чемпіонів в сезоні-2023/24?