Football.ua розповідає про шанси футболістів забити найбільшу кількість голів в ЛЧ.
Getty Images / колаж Василь Войтюк
07 листопада 2023, 12:36
Груповий етап Ліги чемпіонів переходить в наступну свою стадію — розпочинається друге коло.
За перші три матчі жоден з гравців не зміг відірватися від інших в бомбардирській гонці, а жоден з визнаних бомбардирів (Голанд, Мбаппе, Левандовські та Кейн) не змогли забити більше двох м'ячів.
Але це не заважає саме цій четвірці лідирувати в списку фаворитів на звання кращого бомбардира Ліги чемпіонів за підсумками нинішнього сезону.
Найбільше букмекери вірять в норвезького форварда Ман Сіті, на перемогу в бомбардирській гонці якого дають коефіцієнти трішки більше "двійки".
Звісно є в цьому списку і неперевершений Джуд Беллінгем, який цієї осені демонструє неабиякі бомбардирські вміння.
Можна відмітити і український слід — на форварда донецького Шахтаря Данила Сікана пропонують захмарний коефіцієнт в 300.
Пишіть в коментарях, хто на вашу думку стане кращим бомбардиром Ліги чемпіонів в сезоні-2023/24?