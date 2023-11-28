Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють Мілан та Боруссія Дортмунд.

За версією букмекерів, Мілан – фаворит зустрічі: перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 2.10, а перемога німецької команди – 3.60.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.65.

Тож на що ставити?

Варіант, який для нас уже став фактично "класичним": обидві заб'ють. Коефіцієнт – 1.73. Доречний варіант на наш скромний погляд.

Ризикнемо припустити, що в матчі не буде пенальті. На таку подію коефіцієнт 1.43.

Олів'є Жиру – важливий виконавець Мілана. Віримо у його гол, а коефіцієнт на цю подію 2.40.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан – Боруссія Дортмунд.