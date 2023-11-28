Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
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28 листопада 2023, 00:49
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють Мілан та Боруссія Дортмунд.
За версією букмекерів, Мілан – фаворит зустрічі: перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 2.10, а перемога німецької команди – 3.60.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.65.
Тож на що ставити?
Варіант, який для нас уже став фактично "класичним": обидві заб'ють. Коефіцієнт – 1.73. Доречний варіант на наш скромний погляд.
Ризикнемо припустити, що в матчі не буде пенальті. На таку подію коефіцієнт 1.43.
Олів'є Жиру – важливий виконавець Мілана. Віримо у його гол, а коефіцієнт на цю подію 2.40.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан – Боруссія Дортмунд.