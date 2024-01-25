Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
ДІЄГО СІМЕОНЕ, GETTY IMAGES
25 січня 2024, 19:27
У рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії між собою зіграють Атлетіко та Севілья.
За версією букмекерів, "матрацники" — фаворити зустрічі: прохід господарів оцінюється коефіцієнтом 1.24, а прохід Севільї — 4.35.
Якщо буде нічия в основний час, пропонується показник 4.85.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.80.
Також індивідуальний тотал Атлетіко більше 1.5. Коефіцієнт – 1.46.
Ще один варіант – гол Альваро Морати з коефіцієнтом 2.00.