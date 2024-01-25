Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії між собою зіграють Атлетіко та Севілья.

За версією букмекерів, "матрацники" — фаворити зустрічі: прохід господарів оцінюється коефіцієнтом 1.24, а прохід Севільї — 4.35.

Якщо буде нічия в основний час, пропонується показник 4.85.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.80.

Також індивідуальний тотал Атлетіко більше 1.5. Коефіцієнт – 1.46.

Ще один варіант – гол Альваро Морати з коефіцієнтом 2.00.