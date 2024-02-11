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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках 24 туру чемпіонату Англії-2023/24 Манчестер Сіті на власному полі здолав Евертон — 2:0. За "містян" двічі забивав Ерлінг Голанд.

Ми пропонували зробити ставку на те, що гості заб’ють бодай один раз із коефіцієнтом 1.89. Вони нас засмутили.

А ось Сіті вчасно зупинився, тому наша ставка ТМ 3 із коефіцієнтом 1.41 мала успіх.

Також ми передбачали, що другий тайм буде більш результативним за перший. Голанд забив обидва голи саме поперерві. Ми примножили ставку на 2.08.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Евертон в 24 турі АПЛ-2023/24.