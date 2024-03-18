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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Березнева міжнародна перерва на матчі національних збірних надворі, тож усі клубні справи ви заховали в глибину найбільш віддаленої шухляди робочого столу. Вирішується доля перепустки для збірної України на чемпіонат Європи-2024 влітку цього року, тож що може бути більш важливим у футболі в цей час? Разом із тим, провідні футбольні країни проведуть товариські матчі, увага до яких буде прикута з усіх куточків світу.

Боснія і Герцеговина — Україна

Четвер, 21 березня, 21:45. Стадіон Билино Полє (Зеніца, Боснія і Герцеговина)

Ключовий матч весняної частини 2024 року для всієї футбольної України. А якщо докладемо всіх можливих зусиль, то буде ще один, але вже з трішки вищими ставками. Звісно, хочеться ось так відразу сказати, що все — крокуємо на Євро-2024 до Німеччини, а там побачимось на Олімпіаштадіоні в фінальній грі. І такі гарячі голови є серед наших фанатів, чом би й ні? Однак треба йти від матчу до матчу.

Проти боснійців ми вже грали восени 2021 року під час кваліфікації до чемпіонату світу-2022, куди так і не змогли в підсумку потрапити. Це був останній міжнародний матч на рівні національних збірних на теренах нашої країни, тож Арена Львів і досі йде гуде від тієї нічийної гри (1:1). Але тоді це була дуель із двох зустрічей, останню з яких ми виграли на чужому полі (2:0). Важко було й нервово — так само, як і цього разу.

Але то була команда Петракова, а тут уже повноцінний колектив Реброва. Трохи змінились і суперники, які фінішували взагалі п’ятими в свої підгрупі, але за рахунок Ліги націй пролізли до плей-оф раунду кваліфікації. Напевно, якщо Словаччина, Люксембург та Ісландія виявились сильнішими за команду голосу "рускава міра" Сави Мілошевича, то і нам не варто пасти задніх.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 2,05, імовірність нічиєї оцінюється в 3,48, а успіх Боснії і Герцеговини — у 3,77.

Англія — Бразилія

Субота, 23 березня, 21:00. Стадіон Вемблі (Лондон, Англія)

До Лондона наприкінці березня завітає справжній карнавал. Збірна Бразилії полюбляє заробляти додаткові кошти для місцевої Федерації виставковими матчами на різних континентах, проте цього разу суперник буде такого рівня, що й самі "пентакампеоне" мають бути зацікавлені в прийдешній грі. А в них, узагалі-то наразі жорстка криза результатів у кваліфікації до чемпіонату світу-2026, і як би так випадково не вийшло, що розширенням кількості учасників мундіалю доведеться скористатись не абикому, а одній із найбільш титулованих збірних світу.

Утім, можливо, Дорівал Жуніор більше знається на тонкощах роботи з цією сукупністю зірок, недаремно ж його поставили замість Фернандо Дініза, який за шість матчів на посаді провалив усе, що тільки можна було провалити. Англія тим часом уже пакує валізи на Євро, і цього разу хоче таки забрати із собою головний трофей. Не вдалось зробити це на рідному Вемблі — то велике горе для всієї країни, але команда Саутгейта відтоді наче й не зупинялась, тож бразильцям без жодного з основних воротарів буде дуже непросто.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Англія. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта становить 2,04, імовірність нічиєї оцінюється в 3,63, а успіх Бразилії — у 3,51.

Франція — Німеччина

Неділя, 23 березня, 22:00. Стад-де-Франс (Париж/Сен-Дені, Франція)

Збірна Німеччини готується до домашнього чемпіонату Європи-2024, і правильно робить, що товариський матч хоча б проти Франції проводить за межами рідної країни. Бо вболівальники нервують — команда Юліана Нагельсманна не виграла ні в Мексики (2:2), ані в Туреччини (2:3), ані в Австрії (0:2), то які можуть бути амбіції на домашній турнір? Атмосфера та очікування в країні зараз такі ж, як і в 2006 — повезе/не повезе, а там будемо розбиратись.

У Франції ж мета проста та очевидна — із чергової спроби таки здобути трофей Анрі Делоне влітку цього року. Це не вийшло зробити ні на домашньому Євро, ні потім на Євро по всій Європі в 2021 році. Невдача спідкала команду Дідьє Дешама й на чемпіонаті світу-2022 в Катарі. Цікаво, що нещодавно німці та французи вже грати товариський матч, але в Дортмунді — там перемогли господарі (2:1), тож є привід для реваншу. А футбольних ресурсів у Франції й без того значно більше, аніж у сучасних "Бундестім".

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама становить 1,83, імовірність нічиєї оцінюється в 3,80, а успіх Німеччини — у 4,10.