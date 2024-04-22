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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На третьому тижні квітня ми продовжуватимемо говорити про чвертьфінали єврокубків, але цього разу в нас буде ще й якісні афіші на вихідних. І якщо інфоприводів навіть за спокійного розкладу було вдосталь за останні дні, то можна тільки уявити, що буде відбуватись найближчим часом.

Мілан — Інтер

Понеділок, 22 квітня, 21:45. Сан Сіро (Мілан, Італія)

Міланське дербі, яке могло б вирішувати долю чемпіонського титулу в цьому сезоні. Воно б так і було, напевно, якби "змії" не мали переваги в 14 очок над принциповим суперником, який за сумісництвом ще й є його прямим переслідувачем у турнірній таблиці. Тож ця гра 33 туру Серії A перетвориться або на дострокову коронацію команди Сімоне Індзагі з гучною афішою, або просто трохи відтермінує цей момент. Власне, останні кілька місяців ми взагалі не говоримо про чемпіонські перегони в Італії, бо все здається вирішеним.

Проте окремо від звитяг Інтера існують ще й амбіції самого Мілана, якого Рома посеред минулого тижня вибила з Ліги Європи УЄФА, тож у фактично останньому сезоні на чолі "россонері" Стефано Піолі не зачепиться за міжнародний трофей. Але залишити команду другою в чемпіонаті за умов наявності такого потужного Інтера — це теж дуже непогане досягнення, на чому й мають сконцентруватись "Червоні дияволи". Тим паче, що в них за плечима Ювентус і матч проти туринців на їхньому полі вже цими вихідними.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 1,99, імовірність нічиєї оцінюється в 3,62, а успіх Мілан — у 3,92.

Арсенал — Челсі

Вівторок, 23 квітня, 22:00. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Лондонський Челсі безуспішно намагався зачепитись спочатку за Кубок ліги, а потім і за Кубок Англії цього сезону, тож у нього назбиралось трошки перенесених матчів. От тільки суперникам від цього аж ніяк не легше, бо команда Мікеля Артети тільки-но дісталась лідируючої позиції в турнірній таблиці, а тут треба грати проти колективу Маурісіо Почеттіно, у якого що не матч, то загадка.

От наче й заграв Челсі останнім часом — вісім матчів поспіль без поразок було до моменту кубкового півфіналу проти Манчестер Сіті минулими вихідними (0:1), але все одно є нічиї проти Шеффілд Юнайтед, Бернлі та Брентфорда з однаковими рахунками 2:2. І від цього нікуди не подітись. Очевидно лише одне — єврокубки будуть великою мрією "пенсіонерів" останніми тижнями цього сезону. Але для того, щоб до них потрапити, треба перемагати й таких суперників, як Арсенал. "Містянам" було дуже важко проти "синіх", а як буде у випадку з "канонірами"?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,53, імовірність нічиєї оцінюється в 4,88, а успіх Челсі — у 5,48.

Дніпро-1 — Динамо Київ

Субота, 27 квітня, 13:00. Стадіон Дніпро-Арена (Дніпро, Україна)

Київське Динамо виходить на фінішну пряму в чемпіонських перегонах проти донецького Шахтаря, але календар у команди Олександра Шовковського все ж таки менш сприятливий для того, аби не втрачати дорогоцінні залікові бали. Ось, наприклад, наступною буде гра проти дніпровського Дніпра-1. Хтось скаже, що команда Юрія Максимова перебуває в кризі. Кризі результатів? Напевно, що так, бо три поспіль нічиїх для колективу, який хоче хоча б до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА знову — це просто подарунок для конкурентів.

Кадрові кризі? А хіба було таке, щоб СК не страждав від цього в поточній кампанії? Загалом, стресотерапія від Максимова була вдалою за ходом сезону вже від самого початку роботи на посаді, але зараз час робити крок уперед, а цього все ніяк не відбувається. І це ще в Дніпра-1 не має матчів у запасі, як у пари лідерів, тож або три очки в прийдешній грі, або помахали в спину Кривбасу й озирнулись на боротьбу проти Руху, який досі перебуває ледь не впритул.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Динамо Київ. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Шовковського становить 1,79, імовірність нічиєї оцінюється в 3,39, а успіх Дніпра-1 — у 4,72.

Ювентус — Мілан

Субота, 27 квітня, 19:00. Альянц Стедіум (Турин, Італія)

Невідомо, скільки витратить сил Мілан на дербі проти Інтера, але все ж таки команда Стефано Піолі мусить розставляти пріоритети саме на користь гри найближчими вихідними в гостях у свого головного конкурента. Мрії про "золоті" медалі — то лише мрії, а ось туринський Ювентус на плечах — це вже реальність, проти якої й доведеться боротись "россонері" наприкінці кампанії.

Хоча всі ми добре розуміємо, що команда Массіміліано Аллегрі радше програє бій власній тіні, аніж поступиться комусь із прямих конкурентів. Саме тому у великих іграх цього сезону в "зебр" усе більш-менш нормально, а як треба обіграти умовний Кальярі, так ініціатива кудись несподівано зникає. Не було б цих проблем, то в Інтера, можливо, було більше б конкуренції, але якщо сам керманич "б’янконері" від початку сезону говорить, що в команди мета — місце в Лізі чемпіонів, то туди тепер можна й із п’ятого рядку таблиці потрапити без жодних ризиків. Це ж скільки ще очок можна подарувати суперникам!

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ювентус. Коефіцієнт на перемогу команди Массіміліано Аллегрі становить 2,21, імовірність нічиєї оцінюється в 3,45, а успіх Мілана — у 3,45.

Тоттенгем — Арсенал

Неділя, 28 квітня, 16:00. Стадіон Тоттенгем Готспур (Лондон, Англія)

Тиждень — для дербі. Такий девіз цього разу буде в Арсенала, і в нього що не матч, то реально жорстке випробування. Що там буде робити Челсі на Емірейтс, ми незабаром дізнаємось, а ось що буде робити Тоттенгем у межах Північного Лондона, то це всім відомо. Учепиться за результат і буде просто шалений двобій. Напевно, бо це — команда Анге Постекоглу, а в неї як не піде гра, то може статись конфуз, як це було на виїзді проти Ньюкасла нещодавно (0:4).

І це ж ще Тоттенгем досі хоче потрапити до Ліги чемпіонів УЄФА, для чого в нього, за великим рахунком, усе необхідне в наявності. Два матчі в запасі, у порівнянні з бірмінгемською Астон Віллою, відставання в шість очок, але очної зустрічі попереду вже немає. Натомість є Арсенал, Челсі та Ліверпуль у потрійних колах пекла попереду, а потім ще й Манчестер Сіті за календарем, тож розгулятись не вийде. Але для "шпор" дербі проти Арсенала — то взагалі поза будь-якими турнірними завданнями, як і для суперників, які не перемагали вісім років на Вайт-Гарт-Лейн/Тоттенгем Готспур Стедіум аж до минулого сезону.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,95, імовірність нічиєї оцінюється в 3,85, а успіх Тоттенгема — у 3,50.