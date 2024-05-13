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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На другому повноцінному тижні травня матиме місце, можливо, останній шанс внести інтригу в чемпіонські перегони в АПЛ, після чого можна буде перемкнути увагу на рівненський фінал Кубка України, який розіграють уперше після початку повномасштабного вторгнення.

Астон Вілла — Ліверпуль

Понеділок, 13 травня, 22:00. Стадіон Вілла Парк (Бірмінгем, Англія)

Команда Юргена Клоппа в цьому сезоні могла боротись за чемпіонський титул, але не витримала тиску перегонів. Могла зачепитись за національні Кубки, але зазнала невдачі. Могла здобути трофей Ліги Європи УЄФА, але не впоралась. Тож легендарний для клубу тренер залишатиме команду без трофеї у останньому сезоні. Це трохи дивно, але є ще два матчі в запасі, аби поставити яскравий знак оклику в усій цій історії.

Але для цього треба пересилити себе самих і стабільно перемагати, чого від "червоних" ми вже не бачили достатньо давно. А тут ще й мотивації в чемпіонаті в суперників значно більше буде. І оскільки Астон Вілла вже залишилась без можливості виграти Лігу конференцій, уся її увага буде прикута до збереження місця в Лізі чемпіонів. А для цього треба зовсім небагато — виграти хоча б одну гру з двох. Не в Ліверпуля, так у Крістал Пелес.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 1,75, імовірність нічиєї оцінюється в 4,63, а успіх Астон Вілли — у 3,98.

Тоттенгем — Манчестер Сіті

Вівторок, 14 травня, 22:00. Тоттенгем Готспур (Лондон, Англія)

Лондонський Тоттенгем бере участь у чемпіонських перегонах наприкінці сезону. Ні, фанати "шпор", вам ще не час прокидатись — це просто ваша команда може стати тим самим списом, який полетить у ахіллесову п’яту Манчестер Сіті у найбільш відповідальний момент сезону. А як ні, то команду Хосепа Гвардіоли буде важко втримати від здобуття чергового титулу.

"Містяни" минулими вихідними вболівали за Манчестер Юнайтед, а тепер фанати Арсенала підтримуватимуть Тоттенгем. Світ остаточно збожеволів! Але це явище виключно тимчасове — усі розуміють, для чого їм потрібно йти на подібні кроки. Але "каноніри" з іспитом на Олд Траффорд упорались, тоді як Гвардіола знову поїде в гості до "шпор", де не дуже-то й розуміє, як треба перемагати. Сіті приїздив сюди в різному стані, але ніколи за іспанського фахівця не перемагав. Це дуже цікавий факт, і останнє, за що намагається вхопитись Арсенал, бо від нього на цьому тижні майже нічого не залежить.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,39, імовірність нічиєї оцінюється в 5,63, а успіх Тоттенгема — у 7,02.

Ворскла — Шахтар

Середа, 15 травня, 19:00. Стадіон Авангард (Рівне, Україна)

Він повернувся! Чекали на Кубок України з моменту початку повномасштабного вторгнення, і ось — зуміли провести майже повний розіграш цього турніру. Залишалось зробити фінальний акорд. А ось яким він буде — то вже питання до команд. Донецький Шахтар виграв чемпіонські перегони, тоді як полтавська Ворскла кинула грати в УПЛ саме після поразки від "гірників", тож на її результати й зважати не варто.

Тим паче, що всі пам’ятають 2009 рік у Дніпрі, коли команда тоді ще Миколи Павлова із Сергієм Долганським у воротах перемагала Шахтар одразу після того, як той здобув Кубок УЄФА. Тоді команді Мірчі Луческу все списали на емоції. Зараз же в Маріно Пушича, нехай і дуже розчуленого перемогою в чемпіонаті, такого аргументу вже не буде. Тай "зелено-білі" нині трохи не ті, що були раніше. Команді не вистачає балансу, але Ворскла є Ворскла — один шалений матч за сезон вона точно може дати. А більшого наразі й не вимагають.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушича становить 1,42, імовірність нічиєї оцінюється в 5,20, а успіх Ворскла — у 9,20.