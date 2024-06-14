Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу у гонитві голеадорів.

Чемпіонат Європи-2024 гарантує масу яскравих двобоїв та гарних голів. Пересічні вболівальники завжди прагнуть бачити якомога більше голів і найбільше фанатіють від результативних нападників. Цьогорічний турнір збере велику кількість досвідчених голеадорів, чинних зірок світового масштабу та перспективних атакувальних гравців. Отже, пропонуємо вам дізнатись, хто за версією букмекерів отримає нагороду.

Головним фаворитом на нагороду Найкращому бомбардиру турніру є нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе (коефіцієнт — 5). Француз забив вісім голів на минулому чемпіонаті світу і може повторити яскравий перформанс. Другим в переліку йде Гаррі Кейн. На його перемогу можна поставити з показником 6.7. Він на минулому великому форумі відзначився всього двома голами, але в Англії набір чи з не найсильніших креативних півзахисників на турнірі, тому вони допоможуть своєму капітану забити не один м'яч.

Третім йде досвідчений Кріштіану Роналду. Важко оцінити, чи готовий він бути основним гравцем увесь турнір, але букмекери високо оцінюють його потенційну результативність — коефіцієнтом 14. Недалеко пішов ще один англієць — Джуд Беллінгем. Півзахисник надихнув всіх своїм гольовим шоу в першій половині Ла Ліги й цілком може продовжити показувати топ-рівень вже на Євро. Це може примножити вашу суму у 16 разів.

Знайшлось місце в рейтингу й для найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії — нашому Артему Довбику. На нього можна поставити з коефіцієнтом 30.

Інші котирування претендентів на нагороду:



Ромелу Лукаку — 22

Олів'є Жиру — 23

Антуан Грізманн — 26

Букайо Сака — 29

Філ Фоден — 34

Кай Гаверц — 34

Расмус Гойлунн — 34

Альваро Мората — 34

Гонсалу Рамуш — 34

Віктор Циганков — 81

Роман Яремчук — 81

Михайло Мудрик — 101

Владислав Ванат — 251

Георгій Судаков — 351

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно найкращого бомбардира чемпіонату Європи-2024.