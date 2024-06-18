Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Гравці Португалії, Getty Images
18 червня 2024, 14:57
У вівторок, 18 червня, відбудеться матч першого туру групового етапу Євро-2024, під час якого протистоятимуть Португалія та Чехія.
За версією букмекерів, португальці — фаворити майбутньої гри: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1.54, а перемога чехів — 6.50.
Нічия оцінюється показником 4.40.
Так на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на варіант тотал більше ніж 1.5 із коефіцієнтом 1,33.
Ще один варіант — тотал 1.5 на голи збірної Португалії. Коефіцієнт — 1.64.
Третій варіант — гол Кріштіану Роналду з показником 1.85.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Португалія — Чехія.