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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На першому тижні серпня Україна знову буде представлена в єврокубкових змаганнях, а вже на вихідних матчі нашої Прем’єр-ліги обіцяють залишити по собі дуже яскраві враження.

Динамо Київ — Рейнджерс

Вівторок, 6 серпня, 21:00. Стадіон Арена Люблін (Люблін, Польща)

Київське Динамо здолало сербський Партизан у доволі невимушеній манері, незважаючи на добряче розігрітий статус цього протистояння. Але це був тільки перший крок на дуже довгому шляху до омріяної групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА. Наступний суперник обіцяє бути значно більш сильним, бо те, що продемонстрували "гробарі", і футболом назвати було важко.

Шотландський Рейнджерс — це дуже великий клуб за місцевими вимірами. Із історією, великими перемогами, славетними гравцями й складним минулим. "Рейнджери" навіть вмирали на певний час, але, неначе той фенікс, відродились і вже встигли навіть здобути чемпіонський титул від моменту свого повернення до "еліти".

Але не в минулому році — Селтік тріумфував і в чемпіонаті, і в Кубку Шотландії, а Рейнджерс тим часом як завершило сезон національної першості нічиєю проти Гартса, так і розпочало нову кампанію тим самим результатом проти того самого суперника нещодавно (0:0). Ще й жодного контрольного матчу на зборах команда Філіппа Клемана не виграла.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Динамо Київ. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Шовковського становить 2,23, імовірність нічиєї оцінюється в 3,55, а успіх Рейнджерс — у 3,08.

Карпати — Кривбас

Неділя, 11 серпня, 15:30. Стадіон Україна (Львів, Україна)

Бренд львівських Карпат повернувся до УПЛ і це було хоч і не надто гучно — нічия проти рівненського Вересу (0:0), але дуже важливо для футболу всього регіону. А тепер великий футбол повертається на легендарний стадіон Україна, і ось це вже подія точно за межами футбольного виміру. Буде гаряче, це точно. Тим паче, що відбудеться протистояння проти "бронзового" призера минулого сезону національної першості.

Хоча криворізький Кривбас про це не думає наразі. У команди Юрія Вернидуба є куди більш відповідальна справа в дуелі проти чеської Вікторії в кваліфікації Ліги Європи УЄФА, і це те, чим колектив буде заклопотаний найближчими днями. Добре, що хоч потім не треба буде довго мандрувати на матч внутрішньої першості, бо існував ризик перенесення гри з логістичних міркувань. Та й дуель проти одеського Чорноморця минулими вихідними (1:0) показала, що фізичні кондиції Кривбасу наразі геть не оптимальні — Карпатам варто до цього придивитись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Кривбас. Коефіцієнт на перемогу команди Юрія Вернидуба становить 2,10, імовірність нічиєї оцінюється в 3,50, а успіх Карпат — у 3,70.

Шахтар — Полісся

Неділя, 11 серпня, 18:00. Стадіон Лівий берег (Київ, Україна)

Із календарем донецькому Шахтарю на старті нового сезону точно не позаздриш. Спочатку був виїзд до полтавської Ворскли, який цього разу взагалі несподівано виявився легкою прогулянкою (5:0), а тепер "гірникам" доведеться приймати житомирське Полісся, на яке покладались сподівання в єврокубках для нашої країни. Але, але, але. Команда Імада Ашура в підсумку й матч першого туру не грала, і з кваліфікації Ліги конференцій вилетіла після дуелі проти словенської Олімпії Любляна.

Тож початок нового сезону у "вовків" пішов не за планом. Однак солідні кошти вже витрачено на розвиток, склад надзвичайно бойовий, а отже буде робитись акцент на чемпіонат та Кубок України, бо кудись цей потенціал треба ж приткнути. Але стартувати доведеться з гри проти Шахтаря, який у Полтаві виглядав настільки монолітно, наскільки це в принципі можливо станом на цей момент сезону. Житомиряни в дуелі проти Олімпії й близько до цього стану не підходили.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушича становить 1,25, імовірність нічиєї оцінюється в 5,46, а успіх Полісся — у 10,00.