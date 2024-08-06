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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події серпня 2024 року.

Пройшли такі великі футбольні події, як Євро-2024 і Копа Америка, футбольна Олімпіада близька до завершення. Що це означає? Те, що клубний сезон повертається повною мірою!

У серпні ми знову побачимо як грають команди з елітних чемпіонатів, а також поєдинок за Суперкубок УЄФА. Але й не забуваємо те, що Динамо має шанс потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів, але потрібно пройти Рейнджерс та ще одну команду.

Football.ua традиційно представляє вашій увазі список головних подій, які відбудуться у серпні 2024 року.

6 серпня. Динамо — Рейнджерс. Кваліфікація до Ліги чемпіонів

У вівторок Рейнджерс вирушає до Польщі на перший матч третього кваліфікаційного раунду проти київського Динамо.

Обидва клуби посіли другі місця у своїх чемпіонатах минулого сезону, і після того, як Динамо пройшло свій перший кваліфікаційний раунд, обидві команди тепер борються за місце в плей-оф.

Посівши друге місце в минулому сезоні шотландської Прем'єр-ліги з відносно невтішним результатом у 85 очок, Рейнджерс відстав на вісім пунктів від чемпіона — Селтіка, після того, як "спіткнувся" наприкінці кампанії.

Підопічні Філіпа Клемана виграли лише чотири з останніх 10 матчів чемпіонату, а потім програли у фіналі Кубка Шотландії своїм запеклим ворогам з Глазго.

За версією Pinnacle, Динамо має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 2.10, а перемога Рейнджерс — 3.40. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.63.

Програвши три з чотирьох передсезонних матчів — Аяксу, Манчестер Юнайтед та Бірмінгем Сіті — "світло-блакитні" в суботу вирушили до Тайнкасла на свою першу гру Прем'єр-ліги-2024/25.

У столиці Шотландії Хартс втримав безгольову нічию, а перед домашньою грою проти Мазервелла Рейнджерс має зустрітися з київським Динамо в польському місті Люблін, сподіваючись уникнути ще однієї невдачі в надії на успішну кампанію.

Минулого сезону Рейнджерс здобули одну перемогу з чотирьох матчів Ліги Європи на "Іброкс" перед тим, як вилетіти від Бенфіки в 1/16 фіналу; тепер вони намагатимуться зберегти шанси на дорогоцінну путівку до плей-оф Ліги чемпіонів.

У той час як Рейнджерс на вихідних проводив внутрішні матчі, київське Динамо було звільнене від участі в першому матчі української Прем'єр-ліги.

Минулого сезону Динамо посіло друге місце у вищому дивізіоні, лише трохи не дотягнувши до свого першого титулу з 2021 року, відставши лише на два очки від чемпіона — донецького Шахтаря — і автоматично кваліфікувалося до попереднього раунду Ліги чемпіонів.

Остання спроба Динамо потрапити до елітного єврокубку закінчилася поразкою від Бенфіки з рахунком 5:0 у плей-оф 2022 року, а потім вони не змогли потрапити до Ліги Європи у 2023 році, поступившись Бешикташу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень — 13 серпня.

14 серпня. Реал — Аталанта. Суперкубок УЄФА

Суперкубок УЄФА стане захоплюючим протистоянням між іспанськими гігантами та італійськими аутсайдерами на стадіоні у Варшаві. У цьому щорічному матчі, в якому переможці Ліги чемпіонів зустрічаються з переможцями Ліги Європи, цього року зійдуться Реал Мадрид та Аталанта.

Реал, рекордний 15-й переможець Ліги чемпіонів, зіткнеться з суворим випробуванням проти Аталанти, яка здобула свій перший в історії європейський трофей, вигравши Лігу Європи.

Напередодні матчу команда Карло Анчелотті зіткнулася з деякими проблемами, зокрема, з фізичною формою ключових гравців. Наразі іспанський гранд занепокоєний станом здоров'я трьох ключових гравців: Кіліана Мбаппе, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля.

Мбаппе, який нещодавно приєднався до клубу, можливо, доведеться лікувати зламаний ніс і проблеми зі спиною, які вплинули на кінець клубного сезону і його слабкий виступ на Євро. Беллінгем бореться з тривалою проблемою з плечем, в той час як фізична форма Карвахаля також під питанням після його участі в Євро і схильності до травм.

Аталанта під керівництвом тренера Джан П'єро Гасперіні вступає в боротьбу за Суперкубок на хвилі свого тріумфу в Лізі Європи. Італійська команда здобула свій перший в історії трофей УЄФА переконливою перемогою 3:0 над леверкузенським Баєром, що забезпечило їй зустріч з мадридським Реалом у цьому престижному поєдинку.

Гасперіні, який нещодавно підтвердив свою прихильність Аталанті на наступний сезон, висловив хвилювання з приводу зустрічі з Реалом у Суперкубку. Тренер розглядає цей матч як серйозний виклик і можливість продемонструвати можливості Аталанти на європейській арені.

Що стосується новин про склад, то Аталанта була активною на трансферному ринку, і серед помітних придбань — перехід Шарля де Кетеларе з Мілана та оренда Ніколо Дзаньоло, який прагне відновити свою кар'єру в Італії.

За версією Pinnacle, Реал — фаворит: перемога мадридської команди оцінюється коефіцієнтом 1.55, а перемога Аталанти — 5.23. Якщо буде нічия у основний час, на таку подію пропонується показник 4.19.

Старт європейських топ-чемпіонатів

Довгоочікувана подія. Повернення елітних європейських топ-чемпіонатів. Наведемо кілька ключових дат.

16.08.2024 — старт англійської Прем'єр-ліги. Матч-відкриття — Манчестер Юнайтед — Фулгем.

15.08.2024 — старт Ла Ліги. Відкриє турнір поєдинок між Атлетіком і Хетафе.

17.08.2024 — повернення Серії А. У першому турі першими зіграють Дженоа та Інтер, а також Парма та Фіорентина.

23.08.2024 — повертається Бундесліга. Чемпіон Німеччини Баєр вирушить у гості до Боруссії з Менхенгладбаха.

16.08.2024 — Ліга 1. Чинний чемпіон ПСЖ без Кіліана Мбаппе вирушить у гості до Гавра.

Ну а ми відзначимо найцікавіший поєдинок за вивіскою — Челсі проти Манчестер Сіті на Стемфорд Брідж (18 серпня). По завершенні минулого сезону американські власники вирішили звільнити Маурісіо Почеттіно, довірившись Енцо Маресці — вже колишньому головному тренеру Лестера, який працював у штабі Пепа Гвардіоли.

"Сині" та "містяни" вже провели репетицію першого туру. Поєдинок, який пройшов 4 серпня, завершився переконливою перемогою Сіті — 4:2. Незважаючи на те, що Челсі забив два голи, лондонський клуб припустився низки помилок, мав непереконливий вигляд і скоріше Манчестер Сіті розслабився, що дало змогу "пенсіонерам" відіграти два голи.

Незважаючи на статус домашньої гри, фаворитом майбутнього матчу є підопічні Пепа Гвардіоли.

За версією Pinnacle, Манчестер Сіті має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.81, а перемога Челсі — 3.73. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.96.