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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На першому тижні серпня Україна знову буде представлена в єврокубкових змаганнях, а вже на вихідних матчі нашої Прем’єр-ліги обіцяють залишити по собі дуже яскраві враження.

Рейнджерс — Динамо Київ (перший матч — 1:1)

Вівторок, 13 серпня, 21:45. Стадіон Гемпден Парк (Глазго, Шотландія)

Київське Динамо завершило нічиєю першою частину протистояння проти шотландського Рейнджерс у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. А могла команда Олександра Шовковського й виграти ту гру, що ми всі бачили. Однак не втримала переможний рахунок на останніх секундах через банальну серію помилок. Що поробиш, це — також досвід, нехай і болючий.

Після цього клінчу сторони розійшлись по національних першостях, виграли в напруженому стилі протистояння проти Мотервелла та Вересу відповідно з однаковим рахунком — 2:1, минув тижневий цикл, і на нас знову очікує їхній двобій. Але цього разу підтримка фанатів буде вже на користь шотландців, і що таке той шалений Гемпден Парк — добре знає збірна України й, відповідно, деякі з гравців Динамо на власному прикладі. Фаворитами кияни тепер уже не буде, але чи потрібен їм цей статус, якщо долю путівки до наступного раунду все одно вирішує тільки одна окрема гра?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рейнджерс. Коефіцієнт на перемогу команди Філіппа Клемана становить 1,90, імовірність нічиєї оцінюється в 3,73, а успіх Динамо Київ — у 3,76.

Реал Мадрид — Аталанта

Середа, 14 серпня, 22:00. Стадіон Народови (Варшава, Польща)

Кваліфікації — кваліфікаціями, але великий європейський сезон починається саме з матчу за Суперкубок УЄФА. Тут усе відповідно до регламенту, переможець Ліги чемпіонів проти переможця Ліги Європи, і одна команда точно не може одночасно володіти цими двома трофеями станом на початок нового сезону. Мадридський Реал проти бергамаської Аталанти — фаворита тут шукати не треба, а ось інтриги буде вдосталь.

По-перше, "Богиня" гратиме без Скамакки на вістрі атаки, хоча в тому самому фіналі проти леверкузенського Баєра було так само, і "фармацевтам" потім дорого обійшлась участь Адемоли Лукмана в тій грі. А у Реала, можливо, дебютує Кіліан Мбаппе та стане головним ньюзмейкером вечора за будь-яких умов. І вже наостанок переможця пари нагородять трофеєм, який багато хто за "серйозний" не вважає, але особистий музей хоче поповнити будь-який клуб. Навіть Реал із його незліченною кількістю нагород.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,60, імовірність нічиєї оцінюється в 4,60, а успіх Аталанти — у 6,20.

Вікторія Пльзень — Кривбас (перший матч — 2:1)

Четвер, 15 серпня, 20:00. Стадіон Дусан Арена (Пльзень, Чехія)

У криворізького Кривбасу ситуація в парі кваліфікації Ліги Європи значно гірше, аніж у київського Динамо в турнірі рангом вище. Бо банально команда Юрія Вернидуба не те щоб за нічию не втрималась, а взагалі програла першу зустріч, яка була для неї формально домашньою тиждень тому. І тут справа не в "правилі виїзного голу", що вже спочиває на сторінках історії футболу, а саме в цій перевазі за загальним рахунком, від якої чехам на власному полі буде грати дуже комфортно.

Ми ж знову підходимо до питання єврокубкового досвіду, якого дуже багато назбиралось у головного тренера Кривбасу, і взагалі майже немає у самої команди. А тут ще й фіаско на внутрішній арені у вигляді поразки від Карпат (0:3) буде дошкуляти криворіжському клубу. Не важко здогадатись, що у суперників після 5:0 проти маловідомої Карвіни в чемпіонаті настрій буде значно краще. І тут лише одне питання – English (нехай пробачать шотландці) or Spanish? Або — Гартс чи Бетіс?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Вікторія. Коефіцієнт на перемогу команди Мірослава Кубека становить 1,29, імовірність нічиєї оцінюється в 5,31, а успіх Кривбасу — у 1,29.

Челсі — Манчестер Сіті

Неділя, 18 серпня, 18:00. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

Починати новий сезон із матчу проти чинного чемпіона, нехай і на власному полі — така собі ідея, але проти календаря АПЛ лондонський Челсі нічого не може заподіяти. А Манчестер Сіті завітає на Стемфорд Бридж ще й із щойно здобутим трофеєм Суперкубку Англії, який команда Хосепа Гвардіоли геть не без проблем виборола минулими вихідними на Вемблі в серії пенальті проти Манчестер Юнайтед.

А з іншого боку буде Челсі, який знову був активним на трансферному ринку в плані підписання гравців, яких тепер незрозуміло, куди дівати, бо на Стемфорді роздягальні та прилеглі до них коридори такої кількості людей точно не вміщують, а також черговим новим головним тренером. Енцо Мареска так само пропонує "вірити в процес", та чи залишилась та віра у фанатів "синіх". Сіті тим часом планує розпочати перегони за новим трофеєм.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,84, імовірність нічиєї оцінюється в 4,10, а успіх Челсі — у 3,90.