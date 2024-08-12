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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

В рамках матчу за Суперкубок УЄФА зустрінуться переможець Ліги чемпіонів-2023/24 мадридський Реал та найкраща команда Ліги Європи-2023/24 італійська Аталанта.

Поєдинок відбудеться 14-го серпня, на Національному стадіоні в Варшаві. Початок гри о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, явним фаворитом протистояння є мадридська команда. Так, на перемогу Реала в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 6.10. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.60.

Тож на що ставити?

Команда Карло Анчелотті заслужено є абсолютним фаворитом матчу за Суперкубок УЄФА. Не дарма Реал називають "Королями фіналів". Найбільш прагматична ставка на нашу думку — перемога Реала в основний час з коефіцієнтом 1.60.

Тим не менш, якщо враховувати статистику останніх десяти розіграшів Суперкубку УЄФА, цілком ймовірно, що на нас чекає додатковий час. В семи з десяти крайніх фіналів європейського Суперкубку в основний час була зафіксована нічия. Тож якщо серед наших читачів є люди, які люблять ризикувати, ставка - нічия в основний час з коефіцієнтом 4.60 саме для Вас.

Колектив Джан П'єро Гасперіні завжди відрізнявся своєю яскравою грою в атаці. Аталанта часто сама пропускає, але й достатньо забиває у відповідь. "Вершкові" славляться своєю грою в обороні під керівництвом "Папи Карло", але й в атакувальній фазі вони виглядають потужно. Враховуючи велику інтенсивність роботи з м'ячем та неординарну атакувальну гру Аталанти ризикнемо припустити, що "бергамаски", як мінімум одним голом у воротах Куртуа відзначаться, але і у відповідь пропустять від Реала. Тому, ставка — обидві заб'ють з коефіцієнтом 1.78 на нашу думку є цілком логічною.