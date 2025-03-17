Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У четвер, 20 березня, збірна України перший матч плей-оф за підвищення в класі Ліги націй УЄФА проти Бельгії.

Поєдинок пройде на Естадіо Енріке Рока у Мурсії та розпочнеться о 21:45 за Києвом.

За версією букмекерів, Бельгія фаворит цього матчу. Так на перемогу команди Руді Гарсії можна поставити з коефіцієнтом 1.86, тоді як успіх України оцінили в 4.45, а потенційну нічию — у 3.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що матч буде результативним. Ставимо на "Обидві заб’ють" із коефіцієнтом 1.96.

Також можна поставити на те, що в першому таймі голів не буде — на це дається коефіцієнт 1.42.

Насамкінець за варіант з відсутністю поразки для України пропонується 1.99.

За підсумками групового раунду Ліги націй Україна в квартеті з Чехією, Грузією та Албанією посіла другу сходинку, тоді як Бельгія серед Франції, Італії та Ізраїля була третьою.