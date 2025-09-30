Англія

Лондонський клуб веде активні переговори щодо 20-річного нападника.

За інформацією Sport Witness, Крістал Пелас вийшов на передову у боротьбі за трансфер 20-річного нападника Фламенгу Воллеса Баррету. Про переговори повідомив бразильський журналіст, зазначивши, що саме лондонський клуб наразі очолює гонку за перспективного гравця.

Контакти між агентом футболіста та "орлами" були встановлені ще влітку, і, за даними видання BolaVip, діалог планують активізувати вже в січні. Про ситуацію поінформований і директор Фламенгу Хосе Бото.

"Форвард Фламенгу веде переговори щодо переходу до Європи, і Крістал Пелас виглядає як головна зацікавлена сторона", – заявив журналіст у своїх соцмережах, додавши, що Вулверхемптон залишається у грі, але наразі поступається конкуренту.

Ім’я Воллеса стало широко відомим після клубного чемпіонату світу, де він відзначився дублем, включно з голом у ворота Челсі. Проте після невдалого пенальті у Кубку Бразилії проти Атлетіко Мінейро його позиції у команді похитнулися, і останнім часом форвард рідко з’являється на полі.

Подальша доля бразильця може вирішитися вже найближчої зими: Фламенгу ще має визначитися, чи наполягати на збереженні гравця, чи погодитися на трансфер у Прем’єр-лігу.