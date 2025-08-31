Малі гроші за молодого футболіста.
Огундана Шола, flamengo.com.br
31 серпня 2025, 11:00
Київське Динамо наближається до оголошення про трансфер нігерійського вінгера бразильського Фламенгу Огундани Шоли.
20-річний виконавець перебуває на шляху до України, де відбуватиметься його медогляд перед підписанням контракту.
Відомі також і перші деталі трансферу — 200 тис. євро заплатять "біло-сині" за цей перехід.
І на додачу до цього за Фламенгу залишиться 50% суми від наступного продажу гравця.
У минулому сезоні Шола провів 29 матчів, забив п'ять голів і віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, що Динамо найближчим часом має завершити трансфер до каталонської Жирони свого найкращого бомбардира останніх двох сезонів УПЛ.