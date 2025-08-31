Україна

Малі гроші за молодого футболіста.

Київське Динамо наближається до оголошення про трансфер нігерійського вінгера бразильського Фламенгу Огундани Шоли.

20-річний виконавець перебуває на шляху до України, де відбуватиметься його медогляд перед підписанням контракту.

Відомі також і перші деталі трансферу — 200 тис. євро заплатять "біло-сині" за цей перехід.

І на додачу до цього за Фламенгу залишиться 50% суми від наступного продажу гравця.

У минулому сезоні Шола провів 29 матчів, забив п'ять голів і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що Динамо найближчим часом має завершити трансфер до каталонської Жирони свого найкращого бомбардира останніх двох сезонів УПЛ.