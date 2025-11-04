Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють англійський Ліверпуль та мадридський Реал.
Флоріан Вірц, Getty Images
04 листопада 2025, 21:11
Англійський Ліверпуль та мадридський Реал зіграють на Енфілді в четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА.
Арне Слот, після перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (2:0), залучив до стартового складу Вірца ліворуч в атаці.
Хабі Алонсо, на тлі розгрому Валенсії (4:0), використав із перших хвилин Камавінгу в центрі поля.
Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Екітіке, Вірц.
Запасні: Вудмен, Місьцюр, Гомес, Ендо, Керкез, К’єза, Джонс, Гакпо, Нгумоа.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Ендрік, Родріго, Александер-Арнольд, Г. Гарсія, Асенсіо, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас, Менді.
Реал: Куртуа — Вальверде, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Гюлер, Камавінга, Чуамені, Вінісіус — Беллінгем, Мбаппе.
Гра Ліверпуль — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.