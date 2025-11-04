ВІВТОРОК, 4 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після серії з чотирьох поразок у чемпіонаті Арне Слоту вдалося зупинити негативну хвилю — перемога 2:0 над Астон Віллою стала ковтком свіжого повітря для уболівальників на Мерсісайді. 250-й гол Салаха в складі "червоних" і впевнена гра Мамардашвілі вселили надію, що команда починає віднаходити свій новий темп. У Лізі чемпіонів Ліверпуль виграв два з трьох матчів, включно з розгромом Айнтрахта (5:1), і зберігає чудову домашню серію — 15 поспіль перемог у груповій стадії єврокубків.

Цікаво, що на Енфілді Ліверпуль не програє у ЛЧ вже понад три роки, а також тричі поспіль залишав свої ворота "сухими". Утім, сьогодні Слот має обмежений вибір — без травмованих Аліссона, Ісака та Фрімпонга, але повернення до складу Гравенберха додало комбінаційності в центрі поля. Мак Аллістер, Вірц і Гакпо готуються вести атакуючу лінію, а Салах, як завжди, — головна зброя Ліверпуля, що не ставиться під сумніви, в якій би формі єгиптянин не перебував.

Тим часом команда Хабі Алонсо зараз представляє собою машину, яку майже неможливо зупинити. 13 перемог у 14 матчах сезону, три з трьох у Лізі чемпіонів — мадридці знову задають тон у Європі та прагнуть повернення "корони" не лише в Іспанії, а й у своєму улюбленому турнірі. Після феєричного і скандального Ель Класіко та розгрому Валенсії (4:0) "вершкові" впевнено лідирують у Ла Лізі та продовжують показувати, чому ця емблема — синонім великих ночей у ЛЧ.

Особлива інтрига — повернення Трента Александера-Арнольда на Енфілд. Вихованець Ліверпуля тепер у білому — і може вперше в історії стати другим англійцем, який зіграє проти колишнього клубу в найпрестижнішому єврокубковому турнірі. Але у складі гостей бракує досвіду в обороні: поза грою Карвахаль, Рюдігер і Алаба. Утім, компенсувати це спокійно можна атакою світового рівня — Мбаппе, Беллінгем і Вінісіус перебувають у вражаючій формі. Окрім цього, Реал Мадрид не програє англійським командам у 7 із 9 останніх матчів. З іншого боку, в останніх двох були поразки — минулого сезону проти лондонського Арсеналу. Тому цей статичний факт можемо спокійно записати на користь обох сторін.