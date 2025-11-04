Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 4 листопада та розпочнеться о 22:00.
04 листопада 2025, 07:30
Під прожекторами Енфілда знову зустрінуться старі знайомі — Ліверпуль і Реал Мадрид. Ця пара вже стала синонімом Ліги чемпіонів — пристрасті, драми й історичних розв’язок. І цього разу емоцій буде не менше: англійські чемпіони прагнуть відродження після непростого старту сезону, тоді як "вершкові" приїздять у статусі одної з найбільш стабільних команд Європи.
ЛІВЕРПУЛЬ — РЕАЛ МАДРИД
ВІВТОРОК, 4 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Після серії з чотирьох поразок у чемпіонаті Арне Слоту вдалося зупинити негативну хвилю — перемога 2:0 над Астон Віллою стала ковтком свіжого повітря для уболівальників на Мерсісайді. 250-й гол Салаха в складі "червоних" і впевнена гра Мамардашвілі вселили надію, що команда починає віднаходити свій новий темп. У Лізі чемпіонів Ліверпуль виграв два з трьох матчів, включно з розгромом Айнтрахта (5:1), і зберігає чудову домашню серію — 15 поспіль перемог у груповій стадії єврокубків.
Цікаво, що на Енфілді Ліверпуль не програє у ЛЧ вже понад три роки, а також тричі поспіль залишав свої ворота "сухими". Утім, сьогодні Слот має обмежений вибір — без травмованих Аліссона, Ісака та Фрімпонга, але повернення до складу Гравенберха додало комбінаційності в центрі поля. Мак Аллістер, Вірц і Гакпо готуються вести атакуючу лінію, а Салах, як завжди, — головна зброя Ліверпуля, що не ставиться під сумніви, в якій би формі єгиптянин не перебував.
Тим часом команда Хабі Алонсо зараз представляє собою машину, яку майже неможливо зупинити. 13 перемог у 14 матчах сезону, три з трьох у Лізі чемпіонів — мадридці знову задають тон у Європі та прагнуть повернення "корони" не лише в Іспанії, а й у своєму улюбленому турнірі. Після феєричного і скандального Ель Класіко та розгрому Валенсії (4:0) "вершкові" впевнено лідирують у Ла Лізі та продовжують показувати, чому ця емблема — синонім великих ночей у ЛЧ.
Особлива інтрига — повернення Трента Александера-Арнольда на Енфілд. Вихованець Ліверпуля тепер у білому — і може вперше в історії стати другим англійцем, який зіграє проти колишнього клубу в найпрестижнішому єврокубковому турнірі. Але у складі гостей бракує досвіду в обороні: поза грою Карвахаль, Рюдігер і Алаба. Утім, компенсувати це спокійно можна атакою світового рівня — Мбаппе, Беллінгем і Вінісіус перебувають у вражаючій формі. Окрім цього, Реал Мадрид не програє англійським командам у 7 із 9 останніх матчів. З іншого боку, в останніх двох були поразки — минулого сезону проти лондонського Арсеналу. Тому цей статичний факт можемо спокійно записати на користь обох сторін.
За версією FAVBET, сьогодні шанси команд на успіх майже рівні. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 2.51, тоді як потенційний успіх Реала Мадрид оцінюється показником 2.57. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.98.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛІВЕРПУЛЬ : Мамардашвілі — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке
Не зіграють: Аліссон Бекер (підколінне сухожилля), Фрімпонг (підколінне сухожилля), Ісак (привідний м’яз)
РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Александер-Арнольд, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені — Гюлер, Беллінгем, Вінісіус Жуніор — Мбаппе
Не зіграють: Карвахаль (коліно), Рюдігер (м’язова травма), Мастантуоно (привідний м’яз), Алаба (ікра)
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2
