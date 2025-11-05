Ліга чемпіонів

Півзахисник Баварії прокоментував перемогу над ПСЖ.

Напередодні мюнхенська Баварія обіграла французький Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі ми змогли завдати їм грати в свій футбол пресингом. Ми не обов'язково мали багато володіння м'ячем, але натомість створювали моменти. Ми чинили значний тиск на суперників.

Це був один із найбільш напружених таймів, які я грав у своїй кар'єрі. У другому таймі у нас не було багато атаки, але ми дуже добре захищались. Вони затиснули нас у штрафному майданчику та мали гарні моменти, але здебільшого використовували дальні удари, окрім удару головою Жуана Невеша.

Утім, коли у воротах Ману, можна спокійно дозволити суперникам завдавати кілька ударів здалеку", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія поїде до лондонського Арсеналу.