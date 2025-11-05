Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.
Олімпіакос — ПСВ, Getty Images
05 листопада 2025, 10:53
Грецький Олімпіакос у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти нідерландського ПСВ (1:1).
Господарі розпочали гру із швидкого м’яча, проте суперники намагались підтримувати оберти в атаці, тож із часом грецькому клубу довелось перейти до захисту власних воріт.
І тривалий час команда Хосе Луїса Менділібара гідно тримала удар, аж допоки наприкінці компенсованого часу підопічні Петера Боса не відігрались.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпіакос — ПСВ у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Олімпіакос — ПСВ 1:1
Голи: Мартінш, 17 — Пепі, 90+3
Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Пірола, Ортега — Музакітіс, Гарсія — Мартінш, Шикінью (Таремі, 73), Поденсе (Коштінья, 83) — Ель-Каабі (Сципіоні, 83)
ПСВ: Коварж — Дест, Схаутен, Гасеровські, — — Сайбарі (Боаду, 84), Жуніор, Верман — Ман (Пепі, 58), Тіл (Дріуш, 58), Перішич (Байрактаревич, 68)
Попередження: Перішич