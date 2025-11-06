Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 5 листопада 2025 року.

Міланський Інтер у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв казахстанський Кайрат на власному полі (2:1).

Команда Крістіана Ківу агресивно почала протистояння в плані атаки, але тривалий час не могла забити й дійшло в підсумку до того, що суперники огризнулись із влучанням у поперечину наприкінці першого тайму.

Однак саме після цього моменту "змії" й провели свій перший м’яч у цій зустрічі, однак зрештою пропустили на початку другого тайму, тож згодом мусили знову повертатись до атаки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Кайрат у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Інтер — Кайрат 2:1

Голи: Мартінес, 45, Аугусто, 67 — Арад, 55

Інтер: Зоммер — Біссек (Аканджі, 80), де Врей, Аугусто — Думфріс, Фраттезі (Сучич, 63), Барелла (Чалханоглу, 71), Зелінські, Дімарко — Мартінес (Бонні, 46), Еспозіто (Тюрам, 71)

Кайрат: Анарбеков — Мринський, Широбоков, Сорокін, Мата — Касабулат (Зарія, 76), Арад (Байбек, 71) — Громико (Тапалов, 46), Жоржинью (Садибеков, 76), Сатпаєв — Едмілсон (Рікардіньйо, 71)

Попередження: Барелла — Жоржинью