Ліга чемпіонів

Гол Лаутаро Мартінеса та постріл Карлоса Аугусто принесли міланцям важливу домашню перемогу.

Інтер переміг Кайрат з рахунком 2:1 у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Хоча міланці вважалися беззаперечними фаворитами, казахстанський клуб змусив їх добряче понервувати на Сан-Сіро.

Уже на 10-й хвилині Лаутаро Мартінес мав відкривати рахунок, але його удар з лінії воріт вибив захисник. Господарі створювали моменти один за одним, однак лише на 39-й хвилині капітан "нерадзуррі" все ж пробив суперника після метушні у штрафному майданчику.

Після перерви Інтер дозволив супернику зрівняти рахунок — після невдалого вибивання з кутового Офрі Арад першим зіграв на добиванні й забив історичний м’яч Кайрата в груповому етапі.

На 78-й хвилині перемогу господарям приніс Карлос Аугусто, який точно пробив з краю штрафного після пасу молодого Франческо Піо Еспозіто. Наприкінці зустрічі на поле повернувся після травми Маркус Турам, який міг зробити рахунок більшим, але влучив у сітку ззовні.

Інтер - Кайрат 2:1

Голи: Мартінес, 45, Аугусто, 67 - Арад, 55

Інтер: Зоммер — Біссек (Аканджі, 80), де Врей, Аугусто — Думфріс, Фраттезі (Сучич, 63), Барелла (Чалханоглу, 71), Зелінські, Дімарко — Мартінес (Бонні, 46), Еспозіто (Тюрам, 71)

Кайрат: Анарбеков — Мринський, Широбоков, Сорокін, Мата — Касабулат (Зарія, 76), Арад (Байбек, 71) — Громико (Тапалов, 46), Жоржинью (Садибеков, 76), Сатпаєв — Едмілсон (Рікардіньйо, 71)

Попередження: Барелла — Жоржинью