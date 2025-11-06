Ліга чемпіонів

Португалець у своєму репертуарі.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився після поразки від леверкузенського Баєра (0:1) в рамках 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Record.

"Не хочу занадто багато говорити про арбітра.

Не люблю протестувати просто так, але вся ця неспортивна поведінка... Я зазвичай кажу, що коли команда поводиться надмірно неспортивно, винен тільки один чоловік – арбітр. Рідко можна побачити, як рефері показує жовту картку воротареві в першому таймі – таке трапляється тільки на 89-й хвилині. Можливо, нічого особливого не сталося і не було ніяких кричущих помилок.

Ми всі несемо відповідальність у матчі. І в цьому огидному аспекті поєдинку винні ті, хто це допускає. Арбітр, якого я, на жаль, добре знаю і знаю, що він не відчуває до мене особливої симпатії, та й я до нього теж. Але не думаю, що ми програли через рефері. Ми програли, тому що не забили голи", – сказав Моурінью