Ліга чемпіонів

Ексфорвард мадридців поділився думкою про гру Кіліана.

Колишній нападник збірної Франції та мадридського Реала Карім Бензема поділився думкою про нинішнього лідера "королівського" клубу — Кіліана Мбаппе.

"Мбаппе став показувати зрілий футбол. Він забиває багато голів, цього від нього й чекають у Мадриді. У матчах із топ-суперниками, як Ліверпуль чи Атлетіко, Кіліану потрібно брати гру на себе. Реал сподівається виграти з Мбаппе Лігу чемпіонів. Але він один не зможе привести команду до трофею. Йому потрібна допомога партнерів", — цитує слова Бензема AS.

У сезоні-2025/26 французький бомбардир провів 16 поєдинків за мадридців і відзначився 18 забитими м’ячами.

Раніше повідомлялося, що Бензема не виключає повернення до Реала.