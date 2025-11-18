Інше

Форвард Аль-Іттіхада зізнався, що досі відчуває себе мадридистом.

Форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема заявив, що не відкидає можливості свого повернення до мадридського Реала. За словами французького нападника, багато залежатиме від обставин, але його зв’язок із Мадридом залишається особливим.

"Чи можливе повернення до Реала? Якщо Флорентіно Перес все ще тут, це може статися. Я ніколи не міг йому відмовити. Я мадридист. Я відчуваю це у своїй душі. Мадрид, як і раніше, моє місто. Подивимося, що станеться", — сказав Бензема.

"Я не знаю, чи покину я Аль-Іттіхад або залишусь. Це залежить від багатьох факторів… Подивимося, що станеться".

Контракт Бензема з саудівським клубом чинний до 30 червня 2026 року. У цьому сезоні форвард провів дев'ять матчів у всіх турнірах і забив п'ять голів.

Француз виступав за Реал з 2009 по 2023 рік, провівши 648 матчів у всіх турнірах і записавши на свій рахунок 354 голи та 155 асистів. У 2022 році він став володарем Золотого м’яча.