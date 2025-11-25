Ліга чемпіонів

Football.ua разом із брендом GGBET представляють цікаві факти про матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів-2025/26.

Ліга чемпіонів входить у вирішальну фазу: на п’ятий тур загального етапу припадають топові дуелі — протистояння Баварії з Арсеналом та першої з 2018 року зустрічі Челсі з Барселоною. Зібрали ключові факти й статистику, які допоможуть стежити за кожним матчем туру.

Попереду – ключова статистика та найцікавіші факти про кожен матч п'ятого туру. Команди, фани, реальні емоції — усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

25 листопада, вівторок

Аякс — Бенфіка

Аякс і Бенфіка залишаються єдиними командами, які ще не набрали очок на загальному етапі Ліги чемпіонів 2025/26.

Це 10-та зустріч клубів у турнірах УЄФА. За особистими зустрічами попереду Аякс: чотири перемоги проти двох у Бенфіки.

Португальська команда взяла гору в останньому матчі, вигравши 1:0 в Амстердамі у другому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ 2021/22.

Аякс програв сім матчів поспіль у турнірах УЄФА — це найдовша серія поразок в історії клубу.

Якщо Аякс заб’є три або більше, він стане першою нідерландською командою, що досягла позначки у 400 голів у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.

Бенфіка програла лише два з останніх 19 матчів у турнірах УЄФА проти нідерландських клубів (В9 Н8).

Команда Жозе Моурінью не забиває в Лізі чемпіонів уже три матчі поспіль.

прогноз 0:1

Галатасарай – Юніон

Це перша зустріч команд у турнірах УЄФА.

Галатасарай забивав у 29 із останніх 31 матчів під егідою УЄФА, а Віктор Осімхен відзначається протягом восьми поєдинків поспіль — серія триває ще з минулого сезону. За цей час нігерійський форвард забив 12 м’ячів, шість із них — на загальному етапі нинішнього розіграшу.

Турецька команда спробує вперше здобути чотири перемоги поспіль в основній сітці Ліги чемпіонів. Вона не програє в семи домашніх матчах поспіль у турнірах УЄФА та поступилася лише двічі в останніх 12 іграх на груповому/загальному етапі.

Це четверте протистояння Юніона з турецькою командою в турнірах УЄФА. Попередні три припали на Фенербахче: одна перемога та дві поразки. Остання — виїзна невдача 1:2 у стартовому турі загального етапу Ліги Європи УЄФА 2024/25.

У чотирьох останніх матчах бельгійської команди в Лізі чемпіонів незмінно забивалося рівно чотири голи.

Юніон програв три попередні поєдинки в Лізі чемпіонів.

прогноз 3:1

Боруссія Дортмунд – Вільяреал

Це перша зустріч клубів у турнірах УЄФА, хоча Боруссія раніше 44 рази грала з іспанськими командами, а Вільяреал провів 14 матчів проти німецьких суперників.

Дортмунду потрібні два голи, щоб досягти позначки у 350 забитих м’ячів у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів. У 10 останніх єврокубкових поєдинках Боруссії проти іспанських клубів було забито 43 голи.

Німецька команда програла лише один із останніх 19 домашніх матчів у Лізі чемпіонів (В12 Н6).

Серу Гірассі забив 10 м’ячів у восьми останніх домашніх матчах Боруссії в Лізі чемпіонів.

Вільяреал не програє в єврокубках шість матчів поспіль із німецькими командами (В2 Н4) і поступився лише тричі в 14 попередніх поєдинках (В6 Н5).

Водночас жовта субмарина не перемагає в основній сітці Ліги чемпіонів сім матчів поспіль (Н2 П5).

прогноз 3:3

Челсі – Барселона

Челсі та Барселона порівну поділили перемоги в 14 єврокубкових зустрічах: по чотири при шести нічиїх. Це їхня перша зустріч після 1/8 фіналу ЛЧ 2017/18, коли каталонці пройшли далі завдяки загальній перемозі 4:1. Після нічиєї 1:1 на Стемфорд Брідж синьо-гранатові виграли вдома 3:0.

Челсі програв лише один із попередніх семи домашніх матчів у турнірах УЄФА проти Барселони (В4 Н2).

Челсі програв лише два з останніх 61 домашнього матчу на груповому/загальному етапі на євроарені. Лондонці не програють 16 матчів поспіль (В12 Н4) — із моменту поразки 0:1 від Валенсії у вересні 2019 року.

Барселона поступилася лише тричі в останніх 20 єврокубкових матчах проти англійських клубів (В13 Н4) і лише раз — в 11 останніх зустрічах на загальному етапі (В8 Н2).

Ламін Ямаль, якому на момент початку матчу буде 18 років і 135 днів, забив сім голів у Лізі чемпіонів до досягнення 19-річного віку. Йому потрібні ще три, щоб повторити рекорд Кіліана Мбаппе.

У 20 останніх матчах Барселони в Лізі чемпіонів було забито 96 голів — у середньому 4,8 за гру.

прогноз 2:4

Буде/Глімт – Ювентус

Це перша зустріч клубів в єврокубках.

Буде/Глімт виграв чотири останні домашні єврокубкові матчі проти італійських команд. У свою чергу Ювентус не програє вісім поєдинків поспіль проти норвезьких суперників: чотири домашні перемоги та чотири виїзні нічиї.

Господарі можуть стати першою норвезькою командою, яка виграє матч в основній сітці Ліги чемпіонів після того, як Русенборґ двічі обіграв Валенсію на груповому етапі 2007/08.

Ювентус у двох голах від того, щоб стати першою італійською командою, що досягне позначки у 500 м’ячів у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.

Італійська команда зіграла внічию в шести з останніх дев’яти матчів на загальному етапі Ліги чемпіонів (В1 П2).

прогноз 0:2

Манчестер Сіті – Баєр

Це перша зустріч команд у турнірах УЄФА. Манчестер Сіті програв лише один із останніх 24 матчів на євроарені проти німецьких команд (В19 Н4), тоді як Баєр виграв тільки один із попередніх 12 виїзних поєдинків проти англійських суперників (Н3 П8).

Сіті, що не програє 23 домашні матчі поспіль на груповому/загальному етапі турніру (В20 Н3), перебуває за три голи від позначки у 300 м’ячів в основній сітці Ліги чемпіонів.

Ерлінг Голанд забиває у п’яти матчах поспіль в основній сітці Ліги чемпіонів — утретє у кар’єрі. Він може відзначитися у шести іграх поспіль вдруге — уперше це сталося в період із 20.10.2020 по 09.03.2021, коли він виступав за Боруссію. Також на його рахунку 10 голів у дев’яти матчах Ліги чемпіонів проти німецьких команд.

Баєр програв лише три з останніх 20 матчів на груповому/загальному етапі єврокубків (В12 Н5).

Перемога стане для Баєра 50-ю в історії клубу в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.

Клаудіо Ечеверрі ще не забивав у Лізі чемпіонів за Баєр, куди перейшов влітку в оренду з Сіті. Атакувальний хавбек узяв участь в усіх чотирьох матчах загального етапу.

прогноз 4:1

Олімпік – Ньюкасл

Єдині попередні зустрічі Олімпіка та Ньюкасла в єврокубках припали на півфінал Кубка УЄФА 2003/04. Після нульової нічиєї в Англії марсельці перемогли вдома 2:0 і вийшли у фінал.

Олімпік не перемагає в 12 останніх єврокубкових матчах проти англійських команд (Н3 П9).

Жоден із останніх 24 матчів Олімпіка на груповому/загальному етапі Ліги чемпіонів не завершився внічию. Востаннє нічия була зафіксована 1 листопада 2011 року — 0:0 у гостях з Арсеналом.

Ньюкасл програв лише два з останніх дев’яти єврокубкових матчів проти французьких команд (В3 Н4).

Сороки виграли три останні зустрічі в Лізі чемпіонів, не пропустивши жодного м’яча. Виграти чотири матчі поспіль у цьому турнірі вони ще не зуміли.

Ньюкасл програв лише два з попередніх 13 виїзних матчів на груповому/загальному етапі турнірів УЄФА (В5 Н6).

прогноз 1:1

Славія – Атлетік

Єдина попередня зустріч Славії та Атлетіка в єврокубках відбулася в третьому турі ЛЄ 2024/25, коли баскський клуб здобув домашню перемогу 1:0.

Славія не перемагає в 15 матчах поспіль в основній сітці Ліги чемпіонів (Н6 П9) — серія триває з вересня 2007 року.

Чеська команда виграла лише два з останніх 15 єврокубкових поєдинків проти іспанських клубів (Н6 П7).

Атлетік виграв два останні матчі в єврокубках проти чеських команд — у Славії (1:0) та Вікторії (3:1) на загальному етапі ЛЄ 2024/25.

Атлетік програв п’ять з останніх шести єврокубкових поєдинків (В1). Крім того, команда не перемагала в шести попередніх виїзних матчах (Н1 П5).

прогноз 0:2

Наполі – Карабах

Це перша зустріч клубів у турнірах УЄФА і перший матч Наполі проти суперника з Азербайджану.

Наполі програв лише один із останніх 19 домашніх матчів у Лізі чемпіонів (В11 Н7).

Якщо господарі не заб’ють, це буде перший випадок, коли гравці Наполі не відзначаться в двох поспіль матчах основної сітки Ліги чемпіонів.

Карабах залишився без перемог у шести попередніх єврокубкових матчах проти італійських команд (Н1 П5). Усі три виїзні поєдинки були програні.

Леандру Андраде забив у п’яти з останніх семи єврокубкових матчів Карабаха.

Азербайджанська команда програла лише два з десяти єврокубкових поєдинків у поточному сезоні (В7 Н1).

прогноз 3:0

Найгучніші футбольні події — на відстані одного кліка. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

26 листопада, середа

Копенгаген – Кайрат

Це перша зустріч команд у турнірах УЄФА і перший матч Копенгагена проти суперника з Казахстану.

Копенгаген виграв лише два з останніх 16 матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (Н6 П8). Чемпіон Данії програв три попередні зустрічі.

Копенгаген забивав у 18 останніх домашніх матчах на євроарені, і лише один із 29 попередніх єврокубкових поєдинків за його участю завершився без голів.

Єдині попередні матчі Кайрата з представником Данії відбулися у другому кваліфікаційному раунді ЛЄ 2014/15. Тоді казахстанці вдома зіграли 1:1 з Есб’єргом, а потім поступилися в гостях 0:1.

Гості не можуть виграти в єврокубках на виїзді вже 10 матчів (Н3 П7) і не здобували перемог у семи останніх єврокубкових поєдинках загалом (Н3 П4).

прогноз 1:1

Пафос – Монако

Ця зустріч стане першою протистоянням Пафоса з французькою командою і першим матчем Монако проти клубу з Кіпру.

Пафос може стати першим представником Кіпру, який виграв два матчі поспіль в основній сітці Ліги чемпіонів. У нинішньому євросезоні він програв лише один із десяти поєдинків (В5 Н4).

Пафос не пропускав у шести з останніх дев’яти єврокубкових матчів.

У четвертому турі проти Буде (1:0) монегаски перервали серію з шести матчів без перемог в основній сітці Ліги чемпіонів (Н3 П3).

Якщо Монако знову зіграє на нуль, це буде перша серія команди з трьох поспіль сухих матчів в основній сітці Ліги чемпіонів з часів групового етапу 2014/15.

прогноз 1:0

Арсенал – Баварія

Арсенал жодного разу не перемагав у п’яти останніх єврокубкових матчах проти Баварії (Н1 П4). Лондонці виграли лише два з останніх дев’яти поєдинків із представниками Бундесліги (Н1 П6).

Команда Мікеля Артети здобула вісім перемог поспіль на загальному етапі і 15 перемог поспіль вдома з урахуванням нині неіснуючої групової стадії. Дванадцять із них — «сухі» перемоги.

Букайо Сака забив вісім м’ячів у десяти останніх матчах групового/загального етапу.

Баварія програла лише два з 12 попередніх єврокубкових матчів проти англійських клубів (В8 Н2).

Чемпіон Німеччини програв лише в трьох з 52 останніх матчів на груповому/загальному етапі Ліги чемпіонів.

Гаррі Кейн забив 15 голів у 21 матчі проти Арсенала у всіх турнірах. Він також відзначився за Баварію в Лондоні в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ 2023/24.

прогноз 2:2

Атлетіко – Інтер

Це четверта зустріч команд у єврокубках. У їхньому останньому протистоянні (1/8 фіналу ЛЧ 2023/24) все вирішилося серією пенальті, де Атлетико переміг 3:2.

Атлетико виграв вісім із десяти останніх домашніх єврокубкових матчів проти італійських клубів (Н1 П1).

Мадридці виграли 11 із 12 останніх домашніх матчів Ліги чемпіонів.

Хуліан Альварес забив дев’ять м’ячів у 13 матчах Ліги чемпіонів за Атлетико. У складі Ман Сіті аргентинець відзначився вісім разів у 17 поєдинках.

Інтер програв лише один із восьми останніх єврокубкових поєдинків із представниками Іспанії (В3 Н4).

У 18 останніх матчах групового/загального етапу Ліги чемпіонів нерадзуррі зазнали лише одного поразки (В13 Н4).

Лаутаро Мартінес забив 12 голів у 11 останніх матчах Ліги чемпіонів. У п’яти останніх іграх загального етапу партнер Альвареса по атакі збірної Аргентини відзначився вісім разів.

прогноз 2:1

Айнтрахт – Аталанта

Це перша зустріч команд у єврокубках.

Айнтрахт не перемагав у чотирьох останніх єврокубкових матчах проти італійських суперників і жодного разу не забив (Н1 П3).

Аталанта програла лише два з десяти попередніх єврокубкових матчів із німецькими клубами (В5 Н3).

Аталанта може здобути третю перемогу поспіль над представниками Бундесліги: після 3:0 із Байером у фіналі ЛЄ 2023/24 та 2:0 у гостях зі Штутгартом у четвертому турі ЛЧ 2024/25.

Аталанта поступилася лише в одному з десяти останніх виїзних матчів групового/загального етапу єврокубків (В6 Н3).

Бергамці зіграли на нуль у восьми з 13 останніх матчів на груповому/загальному етапі єврокубків.

прогноз 1:1

Ліверпуль – ПСВ

Ліверпуль виграв п’ять із семи попередніх єврокубкових матчів проти ПСВ (Н1 П1), зокрема всі три на Енфілді. Однак у останньому очному поєдинку ПСВ здобув домашню перемогу 3:2 наприкінці минулого сезону.

Якщо Ліверпуль заб’є, він досягне позначки у 500 голів у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів. Мохамед Салах за два голи від того, щоб стати першим африканським гравцем, який забив 50 голів у турнірі.

Красні не зазнали жодної поразки в дев’яти останніх домашніх матчах проти голландських команд у єврокубках (В7 Н2).

Ліверпуль виграв 16 попередніх домашніх матчів групового/загального етапу єврокубків.

Уродженець Ейндговена Коді Гакпо перейшов у Ліверпуль із ПСВ у січні 2023 року. 26-річний лідер збірної Нідерландів забив 55 голів у 159 матчах за голландський клуб.

ПСВ виграв лише один із 14 останніх єврокубкових матчів на виїзді проти англійських клубів (Н5 П8).

Ейндговен програв лише тричі в 17 останніх матчах групового/загального етапу Ліги чемпіонів (В7 Н7) і забив у 16 із них.

Американський форвард ПСВ Рікардо Пепі забивав у трьох із чотирьох останніх матчів Ліги чемпіонів, включаючи гол у восьмому турі минулого сезону проти Ліверпуля.

прогноз 1:0

Олімпіакос – Реал

Це дев’ята зустріч команд у єврокубках. Олімпіакос виграв лише один із восьми попередніх матчів (2:1 вдома в грудні 2005 року), але при цьому жодного разу не програвав Мадриду вдома (В1 Н3).

Олімпіакос програв лише два з 16 останніх домашніх матчів проти іспанських команд (В6 Н8). Загальна серія домашніх матчів без поразок у Європі триває вже дев’ять ігор.

Олімпіакос виграв лише два з 24 останніх матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (Н4 П18) і не перемагав у дев’яти матчах поспіль.

Реал жодного разу не переміг у семи виїзних єврокубкових матчах проти грецьких клубів (Н2 П5). Більше того, мадридці не виграли жодного з дев’яти єврокубкових матчів у Греції з урахуванням ігор на нейтральному полі (Н3 П6) – це найдовша серія клубу без перемог у окремій країні.

Федеріко Вальверде може стати третім уругвайцем після Луїса Суареса (73) та Едінсона Кавані (70), який досягне 70 матчів у основній сітці Ліги чемпіонів.

Якщо Вінісіус Жуніор заб’є Олімпіакосу, він наздожене Кака (30 голів) на другому місці у списку бразильських бомбардирів Ліги чемпіонів.

прогноз 0:4

Парі Сен-Жермен – Тоттенгем

Єдина попередня зустріч команд у єврокубках відбулася в рамках Суперкубка УЄФА-2025. Парі Сен-Жермен, поступаючись 0:2, зрівняв рахунок, а потім переміг у серії пенальті.

ПСЖ програв лише два з восьми останніх єврокубкових матчів проти англійських клубів (В5 Н1).

ПСЖ ще ніколи не програвав два домашніх матчі поспіль на груповому/загальному етапі Ліги чемпіонів.

Парижани провели 104 поспіль єврокубкові матчі без нульової нічиєї. Востаннє рахунок 0:0 був зафіксований у грі проти Реала на груповому етапі ЛЧ-2015/16.

Тоттенхем не програвав у трьох останніх матчах основної сітки Ліги чемпіонів проти французьких клубів (В2 Н1).

Бездоганна серія лондонців на груповому/загальному етапі триває вісім матчів (В4 Н4).

Шпори зберегли ворота на замку у п’яти з семи останніх єврокубкових матчів.

прогноз 2:0

Спортінг – Брюгге

Єдина попередня зустріч Спортинга і Брюгге в єврокубках відбулася в шостому турі минулої Ліги чемпіонів, коли бельгійці перемогли на своєму полі 2:1.

Спортинг жодного разу не програв у чотирьох домашніх єврокубкових матчах проти бельгійських суперників (В3 Н1).

Португальська команда програла лише в двох з 11 останніх домашніх матчів у єврокубках (В6 Н3).

Якщо Джовані Кенда вийде на поле, він стане наймолодшим португальцем, який досягне 15 матчів у основній сітці Ліги чемпіонів (18 років і 210 днів), побивши рекорд Рубена Невеша (19 років і 269 днів).

Брюгге виграв лише два з семи єврокубкових матчів на виїзді проти португальських клубів (П5).

Брюгге забивав 3+ голів у п’яти з семи останніх єврокубкових зустрічей.

прогноз 0:0

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.