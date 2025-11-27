Ліга чемпіонів

Захисник Баварії прокоментував поразку від Арсеналу.

Напередодні в гостьовому матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія поступилась лондонському Арсеналу.

Арсенал — Баварія 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"Це точно була заслужена поразка. Нам не вистачило сміливості, ми не були достатньо активними, ми не створили для себе достатньо можливостей.

Ми знали, що ця гра буде відрізнятись від матчів проти ПСЖ та Челсі, і що вона буде більше про боротьбу, довгі передачі, стандартні положення. Ми допустили забагато стандартних положень, тому було важко захиститись від усіх них.

Це була надзвичайно важлива гра для нас. Я переконаний, що ми багато чого з неї навчимось та покращимо певні аспекти нашої гри. Минулого сезону у нас були такі ігри, як гра з Барсою, яка була не дуже хорошою, і з якої ми багато чого навчились. Важливо зробити наступний крок у нашому розвитку.

Звичайно, сьогодні було боляче, і ми хотіли перемогти, але коли дивишся на таблицю, якщо ми зробимо все можливе в трьох іграх, що залишились, ми повинні комфортно пройти далі. Усе в наших руках", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія вдома зіграє проти лісабонського Спортінга.