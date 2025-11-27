Ліга чемпіонів

Іспанець відзначив гру португальця.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після перемоги над лондонським Тоттенгемом (5:3) в рамках 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Ми виявили характер. Це був важкий матч, суперник непростий. Тоттенгем зіграв відмінно, з характером, особливо в першому таймі. Вони все перекривали та дуже добре оборонялися.

Витінья росте, як і команда. Якщо хочеш здобути індивідуальні трофеї, потрібно вигравати їх разом зі своїм клубом. Він особливий. Я дуже радий за нього, тому що він цього заслуговує. Вітінья так багато працює, виявляє характер – навіть коли пропустили гол, він показав, що все контролює. Ми раді, що в нас є такий виконавець ", – сказав Енріке.