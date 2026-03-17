Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 11 березня та розпочнеться о 19:45.

Спортінг — Буде/Глімт

ВІВТОРОК, 17 БЕРЕЗНЯ, 19:45 ▪️ ЕШТАДІУ ЖОЗЕ АЛВЕЛАДУ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У вівторок, 17 березня, на стадіоні Жозе Алваладе в Лісабоні відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Спортінг прийматиме норвезький Буде/Глімт. Після першої гри саме скандинавський клуб перебуває у значно вигіднішій позиції, адже тиждень тому здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0.

Для португальської команди ситуація виглядає непростою, проте в історії клубу вже були подібні камбеки. Один із найвідоміших стався у сезоні-1963/64 Кубка володарів кубків, коли Спортінг після поразки у першому матчі зумів розгромити Манчестер Юнайтед 5:0 та пройти далі за сумою двох ігор.

Додаткового оптимізму господарям додає їхня форма на домашній арені. На стадіоні Жозе Алваладе лісабонці виграли 17 із останніх 18 матчів у всіх турнірах, причому десять перемог були здобуті з різницею у три м’ячі або більше. Також Спортінг має ідеальну статистику домашніх матчів проти норвезьких клубів у єврокубках — три перемоги та жодного пропущеного гола.

Водночас Буде/Глімт переживає один із найкращих періодів у своїй історії. Норвезький клуб виграв п’ять поспіль матчів у Лізі чемпіонів і вже встиг здивувати Європу результатами у нинішньому сезоні. Під час групового етапу команда зіграла внічию з Боруссією Дортмунд, а також здобула гучні перемоги над Манчестер Сіті та Атлетіко. У плей-оф норвежці вибили Інтер, а тепер перебувають за крок від чвертьфіналу.

Статистика також на боці гостей. У всіх п’яти попередніх єврокубкових протистояннях, у яких Буде/Глімт вигравав перший матч з різницею у три голи, команда зрештою проходила далі. Крім того, норвежці регулярно демонструють результативний футбол — у дев’яти з останніх одинадцяти матчів Ліги чемпіонів вони забивали щонайменше двічі.

Перед другим матчем Спортінг отримав кадрове підсилення. Після дискваліфікації до складу повертаються Максиміліано Араухо та Педру Гонсалвеш. Водночас Фотіс Іоаннідіс і Рікарду Мангаш продовжують відновлюватися після травм, а Жеовані Кенда ще не готовий після операції на стопі. У нападі головна надія господарів — колумбієць Луїс Суарес, який забив три голи у двох останніх домашніх матчах Ліги чемпіонів.

У складі гостей варто звернути увагу на форварда Каспера Хьога. Данський нападник відзначився п’ятьма голами у п’яти останніх матчах турніру. Головний тренер Буде/Глімт К’єтіл Кнутсен, ймовірно, знову довіриться тому ж складу, який провів попередні єврокубкові поєдинки, з атакувальним тріо Бломберг — Хьог — Хауге.

Орієнтовні склади

Спортінг: Сілва — Фреснеда, Діоманде, Інасіо, Араухо — Х’юлманд, Моріта; Катамо, Трінкау, Гонсалвеш - Суарес.

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гундерсен, Бйоркан — Ев’єн, Берг, Фет — Бломберг, Хьог, Хауге.

Поточна форма

Спортінг, без сумніву, спробує нав’язати агресивний футбол і швидко відіграти хоча б частину відставання. Однак Буде/Глімт уже довів, що здатен успішно грати проти сильних суперників навіть на виїзді, тому боротьба у Лісабоні обіцяє бути дуже напруженою.