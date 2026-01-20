Команда Мікеля Артети продовжує серію бездоганних виступів у Лізі чемпіонів УЄФА.
Інтер — Арсенал, Getty Images
20 січня 2026, 23:59
Інтер — Арсенал 1:3
Голи: Сучич, 18 — Жезус, 10, 31, Йокерес, 84
Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Луїс Енріке (Бонні, 82), Барелла (Фраттезі, 63), Зелінські (Діуф, 82), Сучич, Дімарко — Л. Мартінес (Еспозіто, 63), Тюрам.
Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 64), Саліба, Москера (Габріел, 74), Льюїс-Скеллі — Меріно, Субіменді, Езе (Райс, 64) — Сака, Жезус (Йокерес, 75), Троссар (Мартінеллі, 79).
Попередження: Бастоні, Ачербі — Меріно, Райс