Ліга чемпіонів

Підопічні Конте грали у більшості з 35 хвилини.

Наполі у більшості втратив перемогу над Копенгагеном (1:1)

Перші хвилини гри були за гостями, а після вилучення Наполі закріпився біля воріт суперника. Капітан господарів поля пішов у небезпечний підкат проти Лоботки. Спочатку Делейні отримав жовту картку, але після перегляду ВАР отримав пряму червону. Згодом Наполі реалізував більшість: Мактоміней головою замкнув подачу з кутового від Ельмаса.

У другому таймі Копенгаген пішов відіграватись та заробив пенальті. Буонджорно зніс Ельюнуссі у власному штрафному майданчику. Головний арбітр відразу показав на точку. Ларссон з другої спроби відправив м’яч у сітку. Мілінкович-Савич парирував удар нападника, але снаряд ідеально ліг на ногу шведу.

У підсумку команди сильнішого не виявили. Після 7 турів Наполі та Копенгаген посідають 23-тю та 24-ту сходинки відповідно, маючи у своєму активі по 8 очок.

Копенгаген — Наполі 1:1

Голи: Ларссон, 72 - Мактоміней, 39

Копенгаген: Котарські — Мелінг (Гарананга, 81), Перейра, Судзукі, Лопес — Ельюнуссі, Мадсен (Классон, 81), Ділейні, Ашурі (Ларссон, 63) — Дадасон (Хацидіакос, 36), Корнеліус (Клем, 63)

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Буонджорно, Жезус — Спінаццола (Олівера, 63), Лоботка, Мактоміней, Гутьєррес (Амброзіно, 75) — Вергара (Ланг, 62), Ельмас (Лукка, 80) — Гойлунн

Попередження: Ельюнуссі, Клем — Гойлунн, Лоренцо

Вилучення: Ділейні, 35