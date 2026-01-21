Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Сьомий тур оновленої Ліги чемпіонів виходить на фінішну пряму. Сьогодні, 21 січня, на вболівальників чекає порція захопливих матчів, які визначать розстановку сил перед заключним ігровим днем загального етапу.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував три найперспективніші ставки на сьогоднішні топові матчі.

На сьогодні ми обрали наступні зустрічі: Галатасарай — Атлетіко, Аталанта — Атлетік та Ньюкасл Юнайтед — ПСВ.

Галатасарай — Атлетіко

Ставка: обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.68

Галатасарай на RAMS Park — це завжди стихія. Турецький гранд наразі посідає 18 місце з 9 очками після 6 ігор. Команда має рівний показник забитих та пропущених м'ячів (8:8), що свідчить про відкритий характер їхніх матчів.

Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне посідає 10 сходинку, маючи 12 очок. "Матрацники" демонструють солідну результативність, забивши 15 голів, проте і пропускають чимало — 12 м'ячів у 6 зустрічах. Враховуючи, що обидва колективи перебувають у зоні плей-оф, але прагнуть покращити позиції, ставка на обмін голами виглядає цілком логічною.

Аталанта — Атлетік

Ставка: перемога Аталанти з коефіцієнтом 1.95

Аталанта проводить дуже впевнену кампанію, посідаючи 8 місце з 13 очками після 6 матчів. Бергамаски мають позитивну різницю м'ячів (8:6) і демонструють чудову форму, здобувши чотири перемоги та одну нічию в останніх п'яти турах.

Атлетік натомість перебуває у нижній частині таблиці — на 32 позиції. У басків лише 5 набраних очок та негативна різниця забитих і пропущених (4:9). Очевидна різниця у поточній формі команд робить італійський клуб безумовним фаворитом домашнього поєдинку.

Ньюкасл Юнайтед — ПСВ

Ставка: тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.72

"Сороки" на Сент-Джеймс Парк завжди намагаються домінувати. Ньюкасл Юнайтед посідає 13 місце, маючи 10 очок після 6 ігор. Команда демонструє непогану ефективність в атаці (13 голів), але й дозволяє суперникам створювати моменти біля власних воріт.

ПСВ наразі знаходиться на 21 позиції з 8 очками. Нідерландський клуб є одним із найбільш видовищних у турнірі: у 6 матчах за участі "червоно-білих" було забито 26 голів (15 забито та 11 пропущено). Очікуємо, що і в очному протистоянні команди не зрадять своєму атакувальному стилю.

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ