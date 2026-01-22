Ліга чемпіонів

Важка перемога Барселони.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився після перемоги над празькою Славією (4:2) у матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

«Насамперед, сьогодні ми побачили, наскільки важко грати у Лізі чемпіонів. Найважливіше перемога, решта прийде. Треба добре грати, набирати три очки та дивитися, що буде далі.

Фермін — дуже сильний, але й Дані Ольмо добре зіграв, вийшовши на заміну та забивши важливий м'яч. Левандовські відіграв 90 хвилин, бився, приємно це бачити.

Я не знаю, як справи у Педрі. У нього проблеми із задньою поверхнею стегна, подивимося», – сказав Флік.