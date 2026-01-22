Ліга чемпіонів

Важка доля іспанських футболістів в Чехії.

Півзахисник каталонської Барселони Фермін Лопес висловився після перемоги над Славією (4:2) в Лізі чемпіонів. Його слова наводить Marca.

«Ми знали, що це буде складний матч через холод, стан поля, тиск з боку суперника. Нам було важко. Спочатку ми відігралися, потім вони, але потім ми вийшли вперед і перемогли. Тут дуже складно грати, болять ноги та руки... Але це не виправдання. Ми провели якісний матч та здобули перемогу.

Я намагаюся використати можливості, які надає тренер, допомагати команді. Ми чудово впоралися та виграли. Сподіваюся, у мене буде ще багато нагород найкращому гравцю матчу. Я цьому дуже радий, а також перемозі.

Ми розуміли, що різниця забитих і пропущених м'ячів важлива, ми хотіли зберегти ворота в недоторканності, це було непросто, але головне – ми здобули перемогу», – сказав Фермін.