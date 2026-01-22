Ліга чемпіонів

Після перемоги над Марселем лідер Ліверпуля став на захист тренера.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк публічно розкритикував журналіста за недоречне запитання головному тренеру команди Арне Слоту.Інцидент трапився на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів проти Марселя, де мерсисайдці здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Напередодні гри один із репортерів запитав Арне Слота, чи контактував із ним Хабі Алонсо (який нещодавно був звільнений з посади тренера мадридського Реала) з приводу можливого призначення на його місце в Ліверпулі. Це запитання викликало обурення у капітана команди. Нідерландський захисник не добирав слів, коментуючи ситуацію після матчу

"Я вважаю, що це було дуже нешанобливо. Критика — це частина гри, ми всі це знаємо, але я думаю, що саме тому його [журналіста] тут сьогодні немає", - заявив лідер Ліверпуля.

Ван Дейк також наголосив, що попри складний відрізок сезону та проблеми зі стабільністю, команда повністю підтримує свого наставника: "Сезон видався непростим для нас і для тренера, але, на мою думку, він впорався з цим дуже добре. Зрештою, ми працюємо у сфері, де все вирішують результати, і нас усіх судять за ними", — наголосив капітан.

Варто зазначити, що попри тиск ЗМІ та чутки про повернення легенди клубу Хабі Алонсо, Ліверпуль під керівництвом Слота наразі має серію з 13 матчів без поразок.