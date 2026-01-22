Після перемоги над Марселем лідер Ліверпуля став на захист тренера.
22 січня 2026, 19:45
Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк публічно розкритикував журналіста за недоречне запитання головному тренеру команди Арне Слоту.Інцидент трапився на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів проти Марселя, де мерсисайдці здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.
Напередодні гри один із репортерів запитав Арне Слота, чи контактував із ним Хабі Алонсо (який нещодавно був звільнений з посади тренера мадридського Реала) з приводу можливого призначення на його місце в Ліверпулі. Це запитання викликало обурення у капітана команди. Нідерландський захисник не добирав слів, коментуючи ситуацію після матчу
"Я вважаю, що це було дуже нешанобливо. Критика — це частина гри, ми всі це знаємо, але я думаю, що саме тому його [журналіста] тут сьогодні немає", - заявив лідер Ліверпуля.
Ван Дейк також наголосив, що попри складний відрізок сезону та проблеми зі стабільністю, команда повністю підтримує свого наставника: "Сезон видався непростим для нас і для тренера, але, на мою думку, він впорався з цим дуже добре. Зрештою, ми працюємо у сфері, де все вирішують результати, і нас усіх судять за ними", — наголосив капітан.
Варто зазначити, що попри тиск ЗМІ та чутки про повернення легенди клубу Хабі Алонсо, Ліверпуль під керівництвом Слота наразі має серію з 13 матчів без поразок.